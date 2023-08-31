Натали Портман после слухов о разводе снялась в эффектной фотосессии

Звезда "Леона" появилась на обложке нового номера французского Vanity Fair

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К 10-летию Vanity Fair France Натали Портман устроила юбилейную фотосессию с тортами, конфетти и в праздничных нарядах. Это первая фотосессия актрисы для глянца, после того, как появились слухи о ее разводе с мужем. В интервью Vanity Fair Натали не упоминала эту тему.

Снимала Натали Портман одна из самых известных портретисток современности, фотограф Эллен фон Унверт.

Съемки проходили в номере-люкс парижского отеля "Бристоль".

Натали Портман для Vanity Fair

Во время Каннского кинофестиваля Натали Портман призналась журналистам, что стала актрисой, потому что ей всегда нравилась идея прожить тысячу жизней.

Между красными дорожками и вечеринками она тогда нашла время, чтобы сняться проекта Dior, амбассадором бренда она является с 2010 года, и с тех пор, как она стала его воплощением, продажи Miss Dior достигли новых высот.

В Париже она бывает очень часто, любит выгуливать собак в парках и посещать музей Родена, ее любимое место в французской столице.

Когда она вышла замуж за французского хореографа Бенджамина Мильпье в 2012 году, Париж стал для Портман вторым домом.

Впрочем, теперь ее брак оказался под угрозой. Таблоиды пишут, что супруг был ей неверен.

"Умные люди знают, что правду не читают в таблоидах", — заявил Мильпье журналистам. Натали Портман придерживается одного и того же принципа: молчание и профессионализм. Она восстановила контроль над своей историей, появившись на трибунах Ролан Гаррос. И она не говорит на эту тему.

Натали Портман для Vanity Fair

Натали выросла в семье эмигрантов из Израиля. Портман родилась в 1981 году в Иерусалиме, а в возрасте 3 лет переехала с родителями в США. Отец — врач, репродуктолог; мать все свое время посвятила воспитанию единственной дочери. Они жили на Лонг-Айленде, в тихом пригороде.

А Натали восхищалась кумирами того времени: Джулией Робертс и Патриком Суэйзи.

Ее карьера в шоу-бизнесе началась, когда в пиццерии ее заметил сотрудник косметической компании Revlon. Пораженный фотогеничностью девочки, он предложил ей сняться в рекламной кампании, но Натали отказалась, воспользовавшись этим шансом найти агента и пройти свой первый кастинг в кино.

Она дебютировала в культовом фильме "Леон" Люка Бессона, сыграв спутницу наемного убийцы по имени Матильда.

Натали Портман удалось обойти сотни претенденток и сыграть вместе с Жаном Рено и Гэри Олдманом.

"Все относились ко мне как к ребенку и заботились обо мне. Каждый день у меня был день рождения", — вспоминает Натали.

Актриса начала работать в 12 лет, но тогда не было такого развития соцсетей, так что ее жизнь протекала достаточно спокойно.

Так что ее роман с Бенджамином Мильпье, который завязался после съемок в "Черном лебеде", все-таки стал достоянием общественности.

Но в интервью она умудряется обходить все скользкие темы и просто упоминает о своем книжном клубе, который она открыла в своем аккаунте в Instagram @natsbookclub. Сейчас она очень им увлечена.

Напомним, после слухов о разводе, Натали Портман и ее супруг вместе сходили на финал Чемпионата мира по футболу среди женщин в воскресенье, 20 августа 2023 года. Пару заметили на трибунах Stadium Australia в Сиднее с их 12-летним сыном Алефом.