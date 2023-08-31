Наталі Портман після чуток про розлучення знялася в ефектній фотосесії

Зірка "Леона" з'явилася на обкладинці нового номера французького Vanity Fair

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До 10-річчя Vanity Fair France Наталі Портман влаштувала ювілейну фотосесію з тортами, конфетті та у святковому вбранні. Це перша фотосесія актриси для глянцю, після того, як з'явилися чутки про її розлучення з чоловіком. В інтерв'ю Vanity Fair Наталі не згадувала цю тему.

Знімала Наталі Портман одна з найвідоміших портретисток сучасності, фотограф Еллен фон Унверт.

Зйомки проходили в номері-люкс паризького готелю "Брістоль".

Наталі Портман для Vanity Fair

Під час Каннського кінофестивалю Наталі Портман зізналася журналістам, що стала актрисою, бо їй завжди подобалася ідея прожити тисячу життів.

Між червоними доріжками і вечірками вона тоді знайшла час, щоб знятися у проєкті Dior, амбасадором бренду вона є з 2010 року, і відтоді, як вона стала його втіленням, продажі Miss Dior досягли нових висот.

У Парижі вона буває дуже часто, любить вигулювати собак у парках і відвідувати музей Родена, її улюблене місце у французькій столиці.

Коли вона вийшла заміж за французького хореографа Бенджаміна Мільп'є 2012 року, Париж став для Портман другою домівкою.

Втім, тепер її шлюб опинився під загрозою. Таблоїди пишуть, що чоловік був їй невірний.

"Розумні люди знають, що правду не читають у таблоїдах", — заявив Мільп'є журналістам. Наталі Портман дотримується одного і того ж принципу: мовчання і професіоналізм. Вона відновила контроль над своєю історією, з'явившись на трибунах Ролан Гаррос. І вона не говорить на цю тему.

Наталі Портман для Vanity Fair

Наталі виросла в сім'ї емігрантів з Ізраїлю. Портман народилася 1981 року в Єрусалимі, а у віці 3 років переїхала з батьками до США. Батько — лікар, репродуктолог; мати весь свій час присвятила вихованню єдиної доньки. Вони жили на Лонг-Айленді, у тихому передмісті.

А Наталі захоплювалася кумирами того часу: Джулією Робертс і Патріком Суейзі.

Її кар'єра в шоу-бізнесі почалася, коли в піцерії її помітив співробітник косметичної компанії Revlon. Вражений фотогенічністю дівчинки, він запропонував їй знятися в рекламній кампанії, але Наталі відмовилася, скориставшись цим шансом знайти агента і пройти свій перший кастинг у кіно.

Вона дебютувала в культовому фільмі "Леон" Люка Бессона, зігравши супутницю найманого вбивці на ім'я Матильда.

Наталі Портман вдалося обійти сотні претенденток і зіграти разом із Жаном Рено та Гері Олдманом.

"Усі ставилися до мене як до дитини і піклувалися про мене. Щодня в мене був день народження", — згадує Наталі.

Актриса почала працювати в 12 років, але тоді не було такого розвитку соцмереж, тож її життя протікало досить спокійно.

Тож її роман із Бенджаміном Мільп'є, який зав'язався після зйомок у "Чорному лебеді", все-таки став надбанням громадськості.

Але в інтерв'ю вона примудряється обходити всі слизькі теми і просто згадує про свій книжковий клуб, який вона відкрила у своєму акаунті в Instagram @natsbookclub. Зараз вона дуже ним захоплена.

Нагадаємо, після чуток про розлучення, Наталі Портман та її чоловік разом сходили на фінал Чемпіонату світу з футболу серед жінок у неділю, 20 серпня 2023 року. Пару помітили на трибунах Stadium Australia у Сіднеї з їхнім 12-річним сином Алефом.