Дуа Липа без макияжа отправилась на шопинг с бойфрендом (фото)

Артистка со своими родителями и возлюбленным отдыхает на Ибице.

28-летняя британская певица Дуа Липа наслаждалась походом по магазинам со своим бойфрендом Роменом Гаврасом, когда пара отдыхала с родителями артистки на Ибице. Об этом пишет Daily Mail.

Липа прогуливалась по улице Далт Вила, останавливаясь, чтобы посмотреть одежду вместе с 42-летним французским режиссером музыкальных клипов Роменом, матерью Анессой и отцом Дукагджином.

Артистка косовского происхождения была в топе с пайетками с глубоким декольте и свободных джинсах.

Британская звезда сцены отказалась от косметики и носила плетеную соломенную сумку. После похода по магазинам семья отправилась на обед в Casa Jondal.

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Дуа Липа и Ромен Гаврас Фото: Getty Images

Об отношениях 28-летней певицы и 42-летнего режиссера официально стало известно на Каннском кинофестивале-2023. Они дебютировали на красной дорожке как пара. А несколько месяцев до того их только подозревали в романе, "ловя" на тайных свиданиях.

Напомним, Дуа Липа отпраздновала 28-й день рождения.

Также Фокус писал о совместном ужине Ромена Гавраса с Дуа Липой и ее родителями.