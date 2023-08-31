Дева Кассель снялась топлес в рекламной кампании модного бренда

Девушка примерила самые трендовые вещи сезона осень-зима 2023-2024.

18-летняя дочь итальянской актрисы и модели Моники Белуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель, взяла от своих родителей самое лучшее и сейчас с одинаковым успехом покоряет как кинематограф, так и индустрию моды. Девушка стала лицом рекламной кампании Sisley осень-зима 2023–2024, позируя Пьеру-Анжу Карлотти, а также рассказала Vogue Italia о своем отношении к моде и профессии.

На фото юная модель демонстрирует самые трендовые вещи ближайших месяцев: джинсы с высокой посадкой, длинное прямое пальто, кожанную мини-юбку и кружевную рубашку. Несколько снимков – довольно провокационны, поскольку Дева позирует топлес, прикрыв грудь руками.

"Для меня позирование — это всегда необыкновенный опыт, я могу трансформироваться в одно мгновение. Мы с Sisley снимались в чудесном замке, и все было очень весело и увлекательно… Мода всегда занимала очень важное и особое место в моем сердце. Мне нравится одеваться по настроению, следуя той "атмосфере", которая лучше всего отражает меня в данный момент. Я предпочитаю темные оттенки, но иногда выбираю немного цвета", – призналась красавица.

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Дева недавно снялась в историческом фильме "Прекрасное лето". Это экранизация одноименного романа Чезаре Павезе режиссера Лауры Лукетти. Представленный на последнем кинофестивале в Локарно, а теперь и на итальянских экранах, фильм показывает Дэву в роли Амелии, чувственной и болтливой модели, которая увлекает Джинию (Йиле Яра Вианелло) в богемный и неоднозначный мир туринских живописцев.

"Камера вызывает другие ощущения, чем сама камера, и это меня очень заинтриговало. В детстве я часто ходила за кулисы к родителям, и мне было интересно наблюдать за композицией пространства, материализацией идеи. Участие в кинопроекте позволило мне пережить моменты огромной напряженности, которые помогли мне вырасти", — говорит она.

По словам Девы, ее родители давали ей советы, но позволяли принимать собственные решения и совершать собственные ошибки:

Сейчас девушка вживается в роль Анжелики Седары в сериале Netflix "Леопард", основанном на романе Томази ди Лампедузы. Это новый сериал режиссеров Тома Шенкленда, Джузеппе Капотонди и Лауры Лукетти, который выйдет на экраны в конце 2023 года.

"Для меня большая честь быть выбранной на такую ​​знаковую роль и иметь возможность работать с чрезвычайно талантливыми профессионалами. Мы делаем замечательную работу, я много учусь и стараюсь изо всех сил", – подчеркнула Дева.

Ранее Фокус писал, что мисс Кассель снялась для обложки журнала в полупрозрачном бюстгальтере.