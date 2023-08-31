Дуа Липа позировала в прозрачном платье во время отдыха на Ибице

Артистка отдыхает на солнечном острове в Испании и делится летним контентом с поклонниками.

28-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала позировала в прозрачном платье во время отдыха на Ибице. Серией фотографий в эффектном образе знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

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Артистка, которая проводит последние дни лета в компании родителей и бойфренда на испанском острове, продемонстрировала свой стройную фигуру в белом нижнем белье и откровенном прозрачном белом платье. К ансамбль она подобрала соответствующие чулки и массивные серебряные серьги.

В подписи к публикации Липа поразмышляла вместе со своими подписчиками о своем звездном знаке.

"Вчера я узнала, что на самом деле я восходящий Близнец… кто-нибудь, распакуйте это для меня", — написала она в подписи к публикации.

Напомним, накануне Дуа Липа наслаждалась походом по магазинам со своим бойфрендом Роменом Гаврасом, когда пара отдыхала с родителями артистки на Ибице.

Об отношениях 28-летней певицы и 42-летнего режиссера официально стало известно на Каннском кинофестивале-2023. Они дебютировали на красной дорожке как пара. А несколько месяцев до того их только подозревали в романе, "ловя" на тайных свиданиях.

Также Фокус писал о совместном ужине Ромена Гавраса с Дуа Липой и ее родителями.