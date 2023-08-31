Рэпер 50 Cent разбил микрофоном голову фанатке (фото, видео)

После инцидента девушка обвинила музыканта в умышленном причинении ей вреда и подала на него заявление в полицию.

48-летний американский рэпер Кертис Джеймс Джексон III, более известный как 50 Cent, бросил сломанный микрофон в поклонников во время выступления. Концерт со скандальным случаем состоялся на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе, где он присоединился к рэперу YG на сцене. Об этом пишет PageSix.

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Продюсер передал рэперу несколько сломанных микрофонов во время его выступления, после чего явно разъяренный музыкант запустил микрофон в толпу.

Хотя на видео не показано, куда попало устройство, ведущая радио Power 106 Брихана Монегейн говорит, что микрофон попал ей в лоб. На фотографиях видно, что врачи зашили рану и обмотали ей лоб большим количеством бинта. Между тем источник, связанный с 50 Cent, сообщил, что Монегейн не должна была находиться в запретной секции, хотя неясно, чем это оправдывает его решение бросить микрофон в толпу.

Кроме того, пострадавшая девушка написала заявление в полицию, а рэпера назвали подозреваемым в совершении преступления.

Напомним, коллега рэпера, американская певица Карди Би оказалась в аналогичной ситуации после того, как бросила микрофон в фаната, который облил ее жидкостью во время ее выступления в Лас-Вегасе. Потерпевший написал заявление в полицию, но 30-летнюю рэп-исполнительницу оправдали.