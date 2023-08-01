Карди Би подозревают в нанесении побоев поклоннику

Cardi B попала в список подозреваемых в нанесении побоев после того, как бросила микрофон в поклонника посреди концерта.

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Американская певица Карди Би подозревается в нанесении побоев после недавнего неприятного инцидента на ее концерте. Во время выступления в Лас-Вегасе звезда бросила микрофон в фаната, который облил ее напитком из бумажного стаканчика. Об этом пишет PageSix.

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На кадрах инцидента видно, как 30-летняя рэп-исполнительница швыряет свой микрофон в толпу на концерте в Drai’s Beachclub.

По информации зарубежных СМИ, человек, который пострадал от действий артистки, обратился в полицию Лас-Вегаса после концерта. Полиция сообщает, что на данный момент никаких арестов или обвинений не производилось. Однако TMZ сообщает, что Карди была названа подозреваемой.

В завирусившемся видео, опубликованном в TikTok, можно увидеть, как фанат выливает из белого стаканчика содержимое на Карди Би во время ее выступления. Явно потрясенная артистка, чье настоящее имя Белкалис Марленис Альмансар, сразу же кинула микрофон в ответ.

Кроме того, за день до этого случая, Карди Би бросила микрофон в ди-джея из-за того, что он якобы слишком рано выключил ее песню. Как известно, певица выступает под фонограмму.

Также Фокус писал, что муж Карди Би признался, что солгал о ее изменах.