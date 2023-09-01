Памела Андерсон стала лицом новой рекламы искусственных бриллиантов Pandora (фото)

Ювелирный дом представил коллекцию из золота и серебра с бриллиантами, которые были созданы искусственно в лаборатории.

55-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон заключила новый модельный контракт с Pandora, демонстрируя свою естественную красоту и три новые коллекции бриллиантов, созданных в лаборатории. Об этом сообщил ювелирный дом, опубликовав фото со звездой и видеоролик.

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Бывшая звезда "Спасателей Малибу" сияет, позируя на снимках в белом брючном костюме и кремовой шелковой блузке, с едва заметным макияжем.

"Одного раза в жизни никогда не бывает достаточно", — говорит Андерсон, демонстрируя свои сверкающие украшения в рекламе, в которой, среди прочих, участвуют креативный директор Vogue Грейс Коддингтон и модель Прешес Ли.

Кампания Pandora "Бриллианты для всех" была создана, чтобы подчеркнуть, что женщинам не нужно беречь украшения с бриллиантами для особых случаев.

В рекламе она демонстрирует несколько браслетов (1550 долларов США) из желтого и белого золота, а также четыре кольца с бриллиантами, в том числе кольцо из витого золота (1 650 долларов США), подходящее к ее браслетам.

"Мне нравится тот факт, что это выращенные в лаборатории бриллианты, и зная, что украшения изготовлены из переработанного серебра и золота, я чувствую себя хорошо, нося их, — сказала Андерсон в своем заявлении. — На самом деле это более радикальный и гламурный шаг".

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон показала свои веснушки на снимке без макияжа.