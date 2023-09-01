Адам Драйвер в костюме от Prada появился на Венецианском кинофестивале

Актер участвует в продвижении фильма "Феррари", который был снят независимой компанией.

39-летний американский актер Адам драйвер, наиболее известный благодаря своей роли в комедийном сериале Лины Данем "Девушки" и фильме "Дом Гуччи", появился на 80-м ежегодном Венецианском кинофестивале. Об этом пишет Daily Mail.

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Актер выглядел элегантно в классическом черном костюме от Prada, белой рубашке и галстуке-бабочке. Двукратный номинант на премию "Оскар" был в хорошем настроение и улыбался перед камерами.

Адам Драйвер Фото: Getty Images

Его появление произошло после того, как он продемонстрировал солидарность с забастовщиками SAG-AFRA на фоне протестов, которые повлияли на кинофестиваль в этом году.

Адам продвигает свой фильма "Феррари", который был снят независимой компанией Neon, а не студией, поэтому актеры (и сценаристы) фильма могут присутствовать, не нарушая забастовок. В биографическом фильме Майкла Манна "Феррари" Драйвер заменил Хью Джекмана, который изначально был выбран исполнителем главной роли в фильме. В кинокартине 38-летний Драйвер сыграл 59-летнего Энцо Феррари во время его семейного кризиса и грозящего банкротства.

Напомним, Венецианский кинофестиваль знаменует собой начало сезона наград и регулярно выдвигает главных фаворитов на "Оскар". Восемь из 11 последних наград "Оскара" за лучшую режиссуру достались фильмам, дебютировавшим в Венеции. Кинозвезды и режиссеры традиционно любят ездить в город-лагуну для показа своих фильмов. Однако в этом году уже не хватает голливудского блеска, поскольку забастовка мешает многим звездам продвигать свои работы.

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