Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу (фото)

Светская львица и бизнесмен Картер Реум отпраздновали 45 месяцев своего бракосочетания.

42-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон отметила важное событие в отношениях со своим мужем Картером Реумом. Снимками с возлюбленным звезда соцсетей делится в Instagram.

Хилтон поделилась серией архивных фотографий с 24,6 млн подписчиков.

Молодая мама написала: "На этой неделе была наша годовщина — 45 месяцев".

На первом изображении карусели снимков была показана пара, которая прилегла друг к другу в гамаке на улице. Они улыбались в темных очках.

Пэрис также спросила: "Что нам делать на годовщину нашей свадьбы 11 ноября этого года?"

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Пэрис Хилтон и Картер Реум

"Я самый счастливый парень в мире, быть твоим товарищем в команде и лучшим другом. Блеск, который ты приносишь в мою жизнь, непревзойденный", — прокомментировал публикацию жены бизнесмен.

Пэрис Хилтон и Картер Реум Фото: Getty Images

Пэрис и ее муж сначала познакомились в возрасте 20 лет, но возобновили отношения только в 2019 году, когда сестра Реума, Холли Хаммонд, организовала ужин на День благодарения и пригласила их обоих.

В ноябре 2021 они сыграли свадьбу, а в начале 2023 стали родителями сына Феникса.

Напомним, Пэрис Хилтон с мужем и сыном прибыли в августе 2023 на Гавайи во время масштабных пожаров в регионе.

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