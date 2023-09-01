Сара Фергюсон раскрыла последние слова королевы Елизаветы II
Бывшая жена принца Эндрю призналась, выполнила ли просьбу покойного монарха.
Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон раскрыла последние слова, которые королева Елизавета II сказала ей перед смертью в сентябре 2022 года. Деталями общения с покойным монархом бывшая супруга принца Эндрю поделилась во время нового эпизода своего подкаста "Чайные разговоры с герцогиней и Сарой".
Королева, которая на момент смерти правила 70 лет, ушла из жизни 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в Шотландии.
Эту тему подняли, когда 63-летняя Фергюсон обсуждала свою борьбу с раком молочной железы, поскольку она считает, что этот опыт побудил ее быть настоящей собой и "проснуться".
"Это последнее, что мне сказала королева: "Просто будь собой, Сара", — вспомнила мама принцессы Беатрис и принцессы Евгении.
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"И она это увидела", — продолжила герцогиня Йоркская. "Она просто так раздражалась, когда я была не собой... Но теперь я настоящая, и мне просто так повезло, что я могу быть собой".
Непонятно, когда именно покойная Елизавета II сказала Ферги эти слова, но во время выходных перед ее смертью королева, как сообщается, была "полна веселья".
После смерти британского монарха ее любимые корги достались именно бывшей жене принца Эндрю.
Напомним, Сара Фергюсон перенесла операцию из-за рака груди.
Также Фокус писал о годовщине смерти королевы Елизаветы II, на которую не пригласили принца Гарри и Меган Маркл.