Топ-7 худших продуктов, которые разрушают мышцы

Вызывая воспаление, которое может нарушить восстановление и рост мышечной ткани, эти нездоровые продукты не приносят вашим мышцам никакой пользы.

На самом деле мышцы формируются на кухне. Оказывается, питание может либо форсировать, либо тормозить ваш прогресс, и есть некоторые продукты для ваших мышц, которых следует избегать, если вы хотите увидеть результаты работы в тренажерном зале. Об этом пишет Eat This, Not That.

"Ваше питание играет решающую роль в поддержке роста мышц, поскольку питательные вещества, которые вы потребляете, обеспечивают строительные материалы и энергию, необходимые для развития и восстановления мышечной ткани", — говорит диетолог Джордан Хилл. "Определенные продукты могут способствовать росту мышц, тогда как другие — препятствуют ему".

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Например, высококачественные белки, углеводы и жиры могут способствовать росту и поддержанию мышц. По словам Хилла, получение достаточного количества протеина запускает синтез мышечного белка — процесс, посредством которого ваше тело восстанавливает и строит новые мышечные волокна. Между тем, углеводы, особенно после тренировки, стимулируют высвобождение инсулина, гормона, который помогает наращивать мышцы и транспортировать углеводы в мышцы для пополнения запасов гликогена. "Углеводы в сочетании с белком снижают уровень кортизола, гормона, вызывающего распад мышц, что помогает в сохранении текущей мышечной массы", — говорит Хилл. А полезные (ненасыщенные) жиры необходимы из-за их роли в выработке гормонов, в том числе тестостерона, который также важен для роста мышц.

С другой стороны, насыщенные жиры, трансжиры и добавленный сахар, препятствуют росту мышц, вызывая воспаление, которое может помешать восстановлению и росту мышц, а также отрицательно влиять на чувствительность к инсулину, что важно для усвоения питательных веществ организмом.

Замороженная пицца

Фото: Getty

Один кусок замороженной пиццы обойдется примерно в девять граммов насыщенных жиров, что составляет почти половину вашей дневной нормы, а ведь наверняка вы съедите не один кусочек. Употребление слишком большого количества насыщенных жиров может спровоцировать воспаление, затрудняющее восстановление и рост мышц после занятий в тренажерном зале. Более того, многие замороженные пиццы содержат много сахара (в основном из соуса), а это еще одно питательное вещество, которое вам следует ограничить, чтобы нарастить мышечную массу.

Кофейные напитки

Ваша ежедневная привычка пить кофе может быть виновником ваших неудач в тренажерном зале. Хотя кофеин в кофе может помочь вам повысить энергию для тренировки, если вы выбираете что-то вроде фраппе или карамельного латте, ваш организм получает много добавленного сахара. Потребление слишком большого количества добавленного сахара может привести к резкому скачку уровня сахара в крови, что приведет к энергетическому кризису. Откажитесь от сладкого латте и вместо этого насладитесь чашкой несладкого кофе с небольшим количеством молока.

Сладкая выпечка

Фото: Getty

"Чрезмерное потребление сладкой выпечки, такой как торты и печенье, без соблюдения сбалансированной и питательной диеты может отрицательно повлиять на рост и поддержание мышц", — говорит Хилл. И это еще не все: "Высокое потребление сахара связано с резистентностью к инсулину и воспалением, которое может мешать белковому обмену и восстановлению мышц".

Но вам не обязательно выбрасывать все печенье — просто ограничьте количество десертов. Согласно исследованию 2023 года, опубликованному в журнале BMJ, сокращение потребления добавленного сахара до уровня ниже 25 граммов в день может помочь уменьшить негативное влияние сахара на ваше здоровье.

Конфеты

Конфеты, будь то кислые или сладкие, являются одним из основных источников добавленного сахара. А употребление слишком большого количества сладкого может привести к увеличению веса и резистентности к инсулину, говорит Хилл. "Инсулинорезистентность ухудшает способность организма эффективно использовать углеводы, что может повлиять на уровень энергии во время тренировок и доставку питательных веществ в мышцы". Кроме того, скачки и паление уровня сахара в крови могут повлиять на общий уровень энергии и восстановление, добавляет Хилл. И из-за этого становится сложнее посещать спортзал так часто, как хотелось бы.

Картофель фри

Фото: Freepik

Картошка фри может быть идеальным дополнением к гамбургеру, но вашему здоровью от нее нет никакой пользы. Картошка фри подвергается ультраобработке и содержит большое количество насыщенных жиров — комбинация, способствующей увеличению веса и вызывать тяжелые воспаления, которые могут препятствовать восстановлению и росту мышц, говорит Хилл.

Газировка

По данным CDC, подслащенные сахаром напитки, такие как газировка, являются основным источником добавленного сахара в нашем рационе. "Чрезмерное потребление сахара и добавленных сахаров, особенно в сладких напитках, может привести к увеличению веса и резистентности к инсулину", — говорит Хилл, добавляя, что резистентность к инсулину ухудшает способность организма эффективно использовать углеводы, что может повлиять на уровень энергии во время тренировок и доставку питательных веществ в мышцы. Ограничение потребления подслащенных напитков до менее одной порции в неделю может помочь снизить эти побочные эффекты.

Алкоголь

Фото: Getty Images

Отказ от алкоголя или даже просто сокращение его количества творит чудеса с мышцами. "Алкоголь может нарушить синтез белка, ухудшить усвоение питательных веществ и снизить уровень тестостерона, гормона, важного для развития мышц", — говорит Хилл. Исследование 2014 года, проведенное в PLOS One, показало, что употребление алкоголя снижает синтез мышечного белка после тренировки, даже если он употребляется вместе с белком. Авторы приходят к выводу, что употребление алкоголя может ухудшить восстановление после тренировки, а также ваши результаты в тренажерном зале. Кроме того, "чрезмерное употребление алкоголя может привести к обезвоживанию, что может затруднить эффективность тренировок и восстановление", — говорит Хилл.

