Надя Дорофеева показала, как проводит время с дочкой Миши Кацурина (фото)

Артистка прибыла в столицу Польши на съемки нового сезона "Голосу країни".

33-летняя украинская певица Надя Дорофеева показала, как проводит время с дочкой своего мужа Михаила Кацурина Александрой, которая пошла во второй класс. Варшавскими кадрами звезда сцены делится в Instagram с 5,3 млн подписчиков.

В столицу Польши украинская команда прибыла на съемки нового сезона "Голосу країни". А Дорофеева — член жюри музыкального шоу, которое из-за продолжения войны в Украине снимают в другой стране.

"Пока делюсь бэкстейджем этих замечательных и приятных варшавских дней", — отметила артистка и призвала смотреть премьеру европейского сезона "Голосу країни".

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Надя Дорофеева в Варшаве

Среди карусели кадров есть фото с украинской предпринимательницей Валерией Бородиной и дочерью мужа певицы от предыдущего брака с Дашей Кацуриной. Александра уже пошла во второй класс в варшавской школе, ведь из-за полномасштабного российского вторжения семья переехала в столицу Польши. В Варшаве Даша Кацурина живет с дочерью и сыном Иваном.

На снимках Надя Дорофеева прогуливалась с дочкой мужа, а также показала, как Александра ест мороженое.

Надя Дорофеева с дочерью Миши Кацурина Фото: nadyadorofeeva / Instagram Дочь Миши Кацурина Фото: nadyadorofeeva / Instagram

В марте 2022 Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе. В этот же период их друзья Михаил и Даша Кацурины также заявили о разрыве своего брака.

Через некоторое время стало известно, что Дорофеева встречается с Кацуриным, а Дантес — с Кацуриной. Летом 2023 года первые поженились.

Напомним, Надя Дорофеева призналась, как назвала бы своего первого ребенка.

Также Фокус писал об особенностях создания фаты Нади Дорофеевой.