Жена Риши Сунака сходила в церковь в пальто за 60 тысяч гривен

Акшата Мурти продемонстрировала элегантный стиль во время церковной службы, на которой присутствовал король Чарльз и королева Камилла.

Акшата Мурти посетила церковную службу в Баломорале в легком зеленом пальто от Клэр Мишевани за 1295 фунтов стерлингов. На этой же службе присутствовал король Чарльз накануне первой годовщины смерти покойной королевы. Об этом пишет Daily Mail.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Акшата Мурти присоединились к королевской семье в Балморале во время церковной службы.

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Когда Риши Сунак вышел из своего Range Rover, чтобы присоединиться к королю на воскресной церковной службе в Балморале, он был одет в стандартный темно-синий костюм, белую рубашку и галстук в тон.

Именно его жена, гламурная наследница миллиардера Акшата Мурти, привлекла всеобщее внимание, надев нефритово-зеленое пальто Claire Mischevani стоимостью 1295 фунтов стерлингов (более 60 тысяч гривен).

Акшата Мурти и Риши Сунак в Балморале Фото: Getty Images

Смелый образ она дополнила шляпой-трилби Golborne стоимостью 285 фунтов от модистки Джесс Коллетт и парой коричневых туфель на шпильке.

Премьер-министр, машина которого следовала за королевским кортежем до Крейти Кирк, присоединился к Чарльзу и Камилле на традиционной службе, поскольку британцы готовится отметить год со дня смерти королевы.

Король Чарльз, к слову, был одет в традиционный шотландский килт.

Акшату Мурти все чаще называют "секретным оружием" премьер-министра, супруга Риши Сунака славится своим элегантным стилем и харизмой.

Так что ее появление в церкви Крати в Балморале стало настоящей модной сенсацией. Тем более, что Кейт Миддлтон, чьи наряды обычно привлекают внимание, на службе не было.

К королю Чарльзу и королеве Камилле присоединились принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс.

Также на службе присутствовала леди Сьюзан Хасси, бывшая фрейлина покойной королевы Елизаветы II.

Что известно о Акшате Мурти

"Первую леди" Великобритании обычно сравнивают с такими знаковыми персонами, как Джеки Кеннеди, и супругами бывших премьер-министров, такими как Кэрри Джонсон и Саманта Кэмерон.

43-летняя Акшата – настоящая икона стиля, которая сочетает недорогие бренды с рокошными нарядами.

Говорят, что мать двоих детей обратилась за советом по стилю к Изабель Спирман, гуру по связям с общественностью, которая ранее работала неофициальным костюмером у миссис Кэмерон во время ее пребывания Дэвида Кэмерона на Даунинг-стрит.

Говорят, что Акшата Мурти богаче короля благодаря ее доле в 430 миллионов фунтов стерлингов в ИТ-империи ее отца, индийца Нараяны Мурти, который владеет базирующейся в Бангалоре компанией Infosys.

А общее состояние премьер-министра и его жены составляет 730 миллионов фунтов стерлингов.

Риши Сунак встретил свою жену Акшату Мурти во время учебы в Стэнфордском университете в Калифорнии.

Пара поженилась в 2009 году на пышной церемонии в Бангалоре, а затем переехала в Великобританию в 2014 году.

Риши Сунак с семьей

Но Калифорния им нравится, так что они не продали свой пентхаус стоимостью 5,5 миллиона фунтов стерлингов в Санта-Монике.

Премьер-министр часто говорил о своей любви к этому американскому штату, называя его "особенным местом" для него самого и его супруги.

Однако это также вызвало проблемы. Выяснилось, что у Сунака какое-то время все еще была грин-карта США, пока занимал пост канцлера.

Это означало, что он имел право на постоянное место жительства в США и был обязан подавать налоговые декларации в США — вопрос, который побудил к дальнейшему изучению статуса его жены, то есть от нее не требовалось платить британский налог на доходы за рубежом.

Но Мурти объявила, что будет платить британские налоги со своих иностранных доходов.

Когда Сунак и Мурти переехали на Даунинг-стрит после недолгого пребывания Лиз Трасс на посту, это был первый случай, когда семья выходцев из Индии заняла резиденцию премьер-министра.

Они живут по знаменитому адресу со своими двумя маленькими дочерьми, 12-летним Кришной и десятилетней Анушкой.

Дети Риши Сунака с бабушкой

Акшату Мурти и ее брата Рохана в основном воспитывали бабушка и дедушка по отцовской линии, в то время как их мать и отец сделали карьеру в области инженерии и науки.

В то время как ее отец Нараяна основал Infosys и заработал свое состояние, мать Акшаты Судха стала первой женщиной-инженером, работавшей на крупнейшего индийского производителя автомобилей TELCO.

Акшата с раннего возраста увлекалась модой и вспоминала, как мать ругала ее за то, что она уделяла больше внимания гламуру, чем учебе. Даже ее муж жалуется, что у нее слишком много нарядов и туфель.

После окончания школы она переехала в США, получив степень по экономике и французскому языку в колледже Клермонт Маккенна в Калифорнии.

Она продолжила обучение в Институте дизайна и мерчандайзинга моды в Лос-Анджелесе, а затем переехала в Стэнфорд, где получила степень MBA и познакомилась с Сунаком.

В первые годы совместной жизни Мурти сделала карьеру в сфере моды и в 2007 году открыла собственный бизнес Akshata Designs, основанный на прославлении индийской культуры, поиске и работе с художниками в отдаленных деревнях.

Однако ее бизнес-проект потерпел неудачу и рухнул всего через три года.

Кроме пентахуса в Калифорнии, пара также владеет таунхаусом в Кенсингтоне за 7 миллионов фунтов стерлингов, квартирой за миллион фунтов в том же районе и особняком за 2 миллиона фунтов стерлингов в избирательном округе Риши Сунака в Йоркшире, где его прозвали "Махараджа Долин".

Риши Сунак на Даунинг-стрит

Напомним, ранее Фокус писал о знаменитой резиденции премьер-министров Великобритании на Даунинг-стрит. Известный дом скрывает в себе немало секретов.