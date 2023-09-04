Джонни Депп и Дженна Ортега отреагировали на слухи о своем романе

Знаменитости, между которыми 40 лет разницы в возрасте, были вынуждены прокомментировать домыслы фанатов.

20-летняя американская актриса Дженна Ортега, звезда сериала "Уэнздей", и 60-летний голливудский актер Джонни Депп ответили на слухи о своем вероятном романе. Об этом пишет NME.

Фанаты предположили, что звезды экрана могли познакомиться на съемках второй части картины "Битлджус". В сети активно начали распространяться слухи об отношениях между главной героиней "Уэнздей" и бывшим мужем Эмбер Херд.

Из-за этого знаменитостям пришлось оправдываться. По словам Ортеги, они даже не знакомы с Деппом.

"Это настолько смешно, что я даже не могу смеяться. Я никогда в жизни не встречалась и не работала с Джонни Деппом. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое", — сказала юная звезда экрана.

В свою очередь, 60-летний американский актер был шокирован, услышав домыслы пользователей сети.

"У Деппа нет никаких личных или профессиональных отношений с госпожой Ортегой. Он никогда не встречался с ней и не разговаривал. Он не участвует ни в одном совместном с ней проекте и не собирается", — рассказывает представитель "Джека Воробья", добавив, что такие слухи лишь навредят репутации актера.

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Джонни Депп Фото: Getty Images

Летом 2022 года Депп официально развелся с актрисой Эмбер Херд, разрыв с которой практически разрушил его карьеру. Впрочем, окончательная победа в суде досталась актеру, поэтому сейчас он возвращается к рекламным коллаборациям, съемкам в фильмах и выступлениям своей музыкальной группы.

О личной жизни Ортеги известно мало. 20-летняя актриса старается держать ее подальше от внимания общественности.

Дженна Ортега Фото: Getty

Напомним, Дженна Ортега посетила фестиваль Coachella весной 2023.

Также Фокус писал о слухах относительно вероятного визита Джонни Деппа в Россию осенью 2023 года.