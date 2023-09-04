15-летняя дочь Миллы Йовович украсила обложку глянца (фото)

Эвер Андерсон идет по стопам звездной матери, снимаясь в фильмах и появляясь на страницах известных журналов.

15-летняя дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон украсила обложку глянца POP. Об этом юная звезда экрана сообщила в своем Instagram.

"Я не могу в это поверить! Большое спасибо @thepopmag за эту удивительную обложку", — отметила наследница звезды "Пятого элемента".

На обложке Эвер предстала в темном пальто, с непривычной для себя прической, в серьгах и с ярким макияжем.

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Эвер Андерсон

"Ты самая удивительная девочка на Земле", "Я думал, что ты Милла несколько секунд!", "Действительно сильно и красиво", — отзываются поклонники юной знаменитости.

Уроженка Киева Милла Йовович воспитывает 15-летнюю Эвер и других своих дочерей — 8-летнюю Дашиэль Эдан и 3-летнюю Осиан Ларк Эллиот — со своим мужем, режиссером Полом В. А. Андерсоном.

Милла Йовович с дочерью Фото: Instagram millajovovich

В 2016 году Эвер сыграла в финальной части "Обители зла", режиссером которой был ее отец, а главную роль исполнила сама Милла Йовович. Девочка также воплотила образ младшей версии Наташи Романофф в фильме Marvel "Черная вдова".

А в картине "Питер Пэн" наследница Миллы Йовович исполнила главную роль.

Напомним, Эвер Андерсон посетила красную дорожку фильма, в котором сыграла главную роль.

Также Фокус писал о выходе в свет Миллы Йовович и ее 15-летней наследницы.