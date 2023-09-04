Фанаты раскритиковали Тома Холланда из-за его выбора снимка Зендаи (фото)

Преданным поклонникам актрисы не понравился его выбор фотографии возлюбленной

27-летний британский актер Том Холланд поздравил свою возлюбленную Зендаю, опубликовав в Instagram-аккаунте забавные фотографии , американской актрисы.

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На снимке, которым поделилась Холланд, звезда сериала "Эйфория" позировала в черно-фиолетовом гидрокостюме и маске с трубкой для дайвинга. Он трогательно подписал изображение: "Моя именинница".

Зендая Фото: Instagram @tomholland2013

Несмотря на то, что Зендая по-прежнему выглядела потрясающе на снимке, некоторые поклонники обвинили Тома в публикации такого "нелестного" изображения. Другие фанаты отметили, что мужчины обычно публикуют забавные или непривлекательные изображения своих партнерш в дни их рождения. Однако были и те, кто посчитал этот игривый снимок хорошим знаком.

Сама Зендая поблагодарила поклонников за теплые пожелания и в своем Instagram-аккаунте опубликовала архивное детское фото, на котором она сияет от радости, сидя на корточках перед тарелкой с печеньем.

Напомним, Том Холланд и Зендая официально подтвердили свои отношения осенью 2021 года после длительного времени слухов и домыслов в сети. Они познакомились на съемках фильма "Человек-паук" в 2017 году.

Ранее Фокус писал, почему Том Холланд и Зендая держат свои отношения подальше от внимания общественности.