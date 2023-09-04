Бейонсе появилась в самом неожиданном образе за время своего тура (фото)

4 сентября 2023 года звезда сцены празднует 42-летие, поэтому принимает одновременно комплименты относительно своего аутфита и поздравления.

42-летняя американская певица Бейонсе появилась на сцене в самом неожиданном образе за время своего масштабного тура Renaissance. Снимками в ярком и эффектном аутфите звезда сцены делится в Instagram с более 316 млн подписчиков.

Накануне в Лос-Анджелесе знаменитость выступила в кастомном образе от итальянского бренда Pucci. Приталенный комбинезон включал в себя ряд ярких цветов и стразы. К нему Бейонсе добавила цветной веер, кепку и очки с камнями.

Отметим, что бренд Pucci был основан в 1947 году маркизом Эмилио Пуччи.

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Бейонсе

"Кто разрабатывает эти наряды для вас.... они делают невероятную работу", "С днем рождения, королева Бейонсе. Люблю. Твой гардероб — это все", "Ты одна такая, ты единственная! Лучше бы им даже не тратить свое время, пытаясь конкурировать с тобой!!!! Просто вау! С днем рождения, Бейонсе! Не могу дождаться, чтобы увидеть тебя снова в Луизиане", — комментируют новый образ Бейонсе ее поклонники и поздравляют певицу с днем рождения, который она празднует 4 сентября. Артистке мирового масштаба исполнилось 42 года.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл посетили концерт Бейонсе в Лос-Анджелесе.

Также Фокус писал о появлении Бейонсе на концерте в Лас-Вегасе в образе от украинского бренда.