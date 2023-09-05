Модный вор из Тиндера: парень познакомился с девушкой в Нью-Йорке, чтобы украсть ее дизайнерские туфли

Настоящая детективная история произошла в США. Там парень познакомился с жительницей Нью-Йорка, чтобы украсть ее дизайнерские туфельки и подарить своей девушке.

Еще недавно во всех таблоидах обсуждали историю афериста из приложения Tinder. А теперь в Нью-Йорке произошла новая драматическая история, связанная с этим приложением для знакомств. Парень познакомился с девушкой онлайн, но как выяснилось, только для того, чтобы украсть ее дизайнерские туфли Mary-Jane Tabi от бренда Margiela. О "громком" деле написал таблоид Dazed.

История началась с того, как девушка по имени Лексус, начинающий дизайнер, продающая вязаные вещи онлайн, познакомилась в Tinder с парнем по имени Джош.

Жертва, у которой украли туфли

Они сходили на одно свидание, потом на второе и вечер закончился в квартире Лексус. Когда парень ее мечты ушел, она обнаружила, что он украл "не только ее сердце", но еще и пару модных туфель Mary-Jane Tabi от бренда Margiela. Стоимость такой пары – 890 евро.

А на сайте бренда сказано, что туфли Mary-Jane из телячьей кожи с регулируемым ремешком отличаются раздвоенным носком Tabi, вдохновленный традиционными японскими носками XV века с тем же названием. Впервые они появились в коллекциях бренда еще в 1989 году.

"Они отражают авангард и непокорный дух Дома и существует как классическое наследие, постоянно раскрывающееся в каждой коллекции", — утверждают на сайте Margiela.

Лексус была возмущена, так что немедленно рассказала всю эту историю про похитителя туфель в TikTok.

Оказалось, что Джош подготовился, потому что сразу после похищения туфель он удалил свой аккаунт в Тиндере и стер свой номер телефона в смартфоне Лексус, когда попросил посмотреть ее плейлист Spotify.

Лексус рассказала о Джоше, который украл ее "Таби" Фото: Скриншот

После того как оригинальное видео стало вирусным и набрало почти миллион просмотров, Лексус начала получать сообщения от людей, знавших "Джоша", и оказалось, что на самом деле он был не рабочим, как она думала, а также он не был одиноким, как она думала на свиданиях.

И он не просто украл ее модные туфли: он подарил их своей девушке.

После того как она опубликовала свою фотографию в них в своей истории в Instagram, Лексус узнала об этом посте и попытался вернуть свою собственность.

В другом, уже удаленном видео, Лексус рассказала, как она в конце концов связалась с Джошем через социальные сети, где он отрицал кражу обуви, но при этом предложил ей заплатить за туфли.

Лексус в итоге получила свои дизайнерские туфли обратно Фото: Скриншот

Тогда Лексус отправила скриншот фото его девушки в украденных туфлях. В итоге Джош сдался и пообещал ей в 3 часа ночи, что вернет туфли: "Да, ты меня поняла. Я верну их тебе… Я просто прошу удалить TikTok, и все".

Когда Лексус и Джош наконец встретились, он отдал ей туфли, но не проявил раскаяния, как считает жертва.

В "последнем обновлении", опубликованном вчера в ее аккаунте, Лексус сообщила своим подписчикам, что Джош и его девушка расстались из-за измены, и поблагодарила всех интернет-сыщиков, которые помогли ей вернуть ее ценную Мэри-Джейн. А также предупредила всех модниц Нью-Йорка "запереть свои Таби", потому что за ними охотятся воры.

Напомним, ранее Фокус писал об аферисте из Tinder, который знакомился с девушками. Врал им и вгонял в миллионные долги. Молодой израильтянин Шимон Хают выдавал себя за сына израильского миллиардера Льва Леваева, владельца компании по добыче алмазов LLD Diamonds, по имени Саймон Леваев.

В итоге история получила огласку, о "Аферисте из Тиндера" сняли документальный фильм, а сам Саймон начал встречаться с украинской моделью из Израиля.