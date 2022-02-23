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Аферист из Tinder встречается с украинской моделью из Израиля

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кейт конлин, девушка саймона леваева, саймон леваев. шимон хают, аферист из тиндер
Фото: Instagram kate_konlin | Саймон Леваев и его новая подруга - модель Кейт Конлин

Саймон Леваев появился во время своего интервью с 24-летней Кейт Конлин

Израильтянин Шимон Хают, которого мир узнал под именем Саймон Леваев, стал героем, или, скорей, антигероем документального фильма Netflix, в котором рассказывались истории трех его жертв. Саймон обманом выманил у них огромные деньги, притворяясь сыном миллиардера. Но теперь Леваев решил "очистить свою репутацию" и дать интервью, в ходе которого выяснилось, что он встречается с моделью. Об этом пишет Daily Mail.

Первая часть интервью вышла в понедельник, 21 февраля, и рядом с Саймоном-Шимоном появилась его подруга, 24-летняя Кейт Конлин.

Фото: Скриншот

Девушка заявила, что она не верит в факты, изложенные в фильме Netflix и поддерживает своего бойфренда.

Она рассказала, что познакомилась с Саймоном, когда он написал ей в Instagram в ноябре 2020 года и они переписывались в течение нескольких месяцев. Кейт сообщила, что Леваев рассказал ей "все" о себе на их первом свидании, и даже якобы показывал ей документы, доказывающие его невиновность. И она не верит женщинам, которые рассказывают, что были обмануты ее бойфрендом и передали ему крупные суммы денег.

"Послушайте, суммы, которые, по их словам, он вымогал, равняются подаркам, которые он покупал мне в субботу. Абсурд, зачем ему клянчить у девушки десятки тысяч долларов, если он просто тратит столько каждый день. Это не имеет смысла", — заявила Кейт.

Про Кейт известно немного. Она родом из Украины, живет в Израиле. Она подписала контракты с агентствами Metropolitan Models и IMG Models и часто снимается для модных журналов.

кейт конлин, девушка саймона леваева, саймон леваев. шимон хают, аферист из тиндер
Фото: Instagram kate_konlin
кейт конлин, девушка саймона леваева, саймон леваев. шимон хают, аферист из тиндер
Фото: Instagram kate_konlin
кейт конлин, девушка саймона леваева, саймон леваев. шимон хают, аферист из тиндер
Фото: Instagram kate_konlin
кейт конлин, девушка саймона леваева, саймон леваев. шимон хают, аферист из тиндер
Фото: Instagram kate_konlin
кейт конлин, девушка саймона леваева, саймон леваев. шимон хают, аферист из тиндер
Фото: Instagram kate_konlin
кейт конлин, девушка саймона леваева, саймон леваев. шимон хают, аферист из тиндер
кейт конлин, девушка саймона леваева, саймон леваев. шимон хают, аферист из тиндер
кейт конлин, девушка саймона леваева, саймон леваев. шимон хают, аферист из тиндер
кейт конлин, девушка саймона леваева, саймон леваев. шимон хают, аферист из тиндер
кейт конлин, девушка саймона леваева, саймон леваев. шимон хают, аферист из тиндер

Например, она позировала для Harper's Bazaar Hong Kong и Vogue Japan. Также в ее Instagram со 120 тысячами подписчиков полно снимков из путешествий и шикарных вечеринок.

Она также рассказала, что Леваев "ведет очень большой бизнес в сфере недвижимости в Израиле" и назвала его "величайшим человеком, которого она когда-либо знала".

Фокус рассказывал историю Саймона Леваева. Но с той поры она обросла подробностями. Так, теперь он записывает платные видеоролики, а свое богатство объясняет операциями с криптовалютой. Недавно он подписал контракт с голливудским агентом.