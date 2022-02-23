Аферист из Tinder встречается с украинской моделью из Израиля

Саймон Леваев появился во время своего интервью с 24-летней Кейт Конлин

Израильтянин Шимон Хают, которого мир узнал под именем Саймон Леваев, стал героем, или, скорей, антигероем документального фильма Netflix, в котором рассказывались истории трех его жертв. Саймон обманом выманил у них огромные деньги, притворяясь сыном миллиардера. Но теперь Леваев решил "очистить свою репутацию" и дать интервью, в ходе которого выяснилось, что он встречается с моделью. Об этом пишет Daily Mail.

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Первая часть интервью вышла в понедельник, 21 февраля, и рядом с Саймоном-Шимоном появилась его подруга, 24-летняя Кейт Конлин.

Фото: Скриншот

Девушка заявила, что она не верит в факты, изложенные в фильме Netflix и поддерживает своего бойфренда.

Она рассказала, что познакомилась с Саймоном, когда он написал ей в Instagram в ноябре 2020 года и они переписывались в течение нескольких месяцев. Кейт сообщила, что Леваев рассказал ей "все" о себе на их первом свидании, и даже якобы показывал ей документы, доказывающие его невиновность. И она не верит женщинам, которые рассказывают, что были обмануты ее бойфрендом и передали ему крупные суммы денег.

"Послушайте, суммы, которые, по их словам, он вымогал, равняются подаркам, которые он покупал мне в субботу. Абсурд, зачем ему клянчить у девушки десятки тысяч долларов, если он просто тратит столько каждый день. Это не имеет смысла", — заявила Кейт.

Про Кейт известно немного. Она родом из Украины, живет в Израиле. Она подписала контракты с агентствами Metropolitan Models и IMG Models и часто снимается для модных журналов.

Фото: Instagram kate_konlin Фото: Instagram kate_konlin Фото: Instagram kate_konlin Фото: Instagram kate_konlin Фото: Instagram kate_konlin

Например, она позировала для Harper's Bazaar Hong Kong и Vogue Japan. Также в ее Instagram со 120 тысячами подписчиков полно снимков из путешествий и шикарных вечеринок.

Она также рассказала, что Леваев "ведет очень большой бизнес в сфере недвижимости в Израиле" и назвала его "величайшим человеком, которого она когда-либо знала".

Фокус рассказывал историю Саймона Леваева. Но с той поры она обросла подробностями. Так, теперь он записывает платные видеоролики, а свое богатство объясняет операциями с криптовалютой. Недавно он подписал контракт с голливудским агентом.