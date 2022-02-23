Аферист із Tinder зустрічається з українською моделлю з Ізраїля

Саймон Леваєв з'явився під час свого інтерв'ю з 24-річною Кейт Конлін

Ізраїльтянин Шимон Хают, про якого світ дізнався під ім'ям Саймон Леваєв, став героєм, або, скоріше, антигероєм документального фільму Netflix, у якому розповідали історії трьох його жертв. Саймон обманом виманив у них величезні гроші, прикидаючись сином мільярдера. Але тепер Леваєв вирішив "очистити свою репутацію" і дати інтерв'ю, під час якого з'ясувалося, що він зустрічається з моделлю. Про це пише Daily Mail.

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Перша частина інтерв'ю вийшла в понеділок, 21 лютого, і поряд із Саймоном-Шимоном з'явилася його подруга, 24-річна Кейт Конлін.

Фото: Скриншот

Дівчина заявила, що вона не вірить у факти, викладені у фільмі Netflix, та підтримує свого бойфренда.

Вона розповіла, що познайомилася із Саймоном, коли він написав їй в Instagram у листопаді 2020 року і вони переписувалися протягом кількох місяців. Кейт повідомила, що Леваєв розповів їй "все" про себе на їхньому першому побаченні, і навіть нібито показував їй документи, що доводять його невинність. І вона не вірить жінкам, які розповідають, що їх обдурив її бойфренд та вони передали йому великі суми грошей.

"Послухайте, суми, які, за їхніми словами, він вимагав, рівні подарункам, які він купував мені в суботу. Абсурд, навіщо йому жебрати в дівчини десятки тисяч доларів, якщо він просто витрачає стільки щодня. Це не має сенсу", — заявила Кейт.

Про Кейт відомо небагато. Вона родом з України, живе в Ізраїлі. Вона підписала контракти з агентствами Metropolitan Models та IMG Models та часто знімається для модних журналів.

Фото: Instagram kate_konlin Фото: Instagram kate_konlin Фото: Instagram kate_konlin Фото: Instagram kate_konlin Фото: Instagram kate_konlin

Наприклад, вона позувала для Harper's Bazaar Hong Kong та Vogue Japan. Також у її Instagram зі 120 тисячами підписників повно світлин із подорожей та шикарних вечірок.

Вона також розповіла, що Леваєв "веде дуже великий бізнес у сфері нерухомості в Ізраїлі" і назвала його "найвидатнішою людиною, яку вона коли-небудь знала".

Фокус розповідав історію Саймона Леваєва. Але з того часу вона обросла подробицями. Так, тепер він записує платні відеоролики, а своє багатство пояснює операціями з криптовалютою. Нещодавно він підписав контракт із голлівудським агентом.