"Я не монстр, а джентльмен". "Аферист із Tinder" дав перше інтерв'ю

Саймон Леваєв стверджує, що ніколи не позичав гроші в дівчат, а просто був самотній і хотів кохання

Саймон Лєваєв, справжнє ім'я якого Шимон Хают, також відомий як "Аферист з Tinder", вперше порушив мовчання і дав інтерв'ю, в якому стверджує, що документальний фільм, що вийшов на Netflix, "повністю фальшива історія". В ефірі він з'явився зі своєю новою дівчиною, вродженкою України, а зараз ізраїльтянкою Кейт Конлін, яка працює моделлю. Про це пише Inside Edition.

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Саймон уже заявив, що він "не той монстр, яким його уявляють". "Я був просто самотнім хлопцем, який хотів познайомитися з дівчатами в Tinder", — сказав 31-річний Шимон Хают і зазначив, що історії трьох його жертв, розказані в документальному фільмі "Netflix", не відповідають дійсності.

[ + – ] Саймон Леваєв та його нова подруга – модель Кейт Конлін Фото: Скриншот

"Їх не обманювали, і їм не загрожували... Я найбільший джентльмен на світі. І ні, я не син алмазного магната-мільярдера", — зазначив він. Нагадаємо, знайомлячись із дівчатами в Tinder, Саймон видавав себе за сина ізраїльського мільярдера Льва Леваєва, власника компанії з видобутку алмазів LLD Diamonds. Легенду він підтримував широкими жестами: запрошував своїх подруг у подорожі приватним літаком та в шикарні готелі. Сам Лев Леваєв, коли історія набула розголосу, зробив заяву в якій зазначив, що Саймон не є його сином. Насправді батьки Шимона Хаюта не мільярдери, його батько – рабин.

"Вони представили цей фільм як документальний, але це суцільна вигадка", — заявив Саймон. А його подруга-модель повідомила, що він ніколи не позичав гроші, і вона не вірить жінкам з фільму Netflix.

Саймон пояснив, що його багатство отримав законним шляхом завдяки біткоїнам. "Я законний бізнесмен. Я почав займатися біткоїнами ще у 2011 році, коли вони нічого не коштували. І мені не потрібно нагадувати, наскільки вони виросли з того часу в ціні", — зазначив він.

[ + – ] Саймон Леваєв у Тель-Авіві Фото: Backgrid

Не забув Саймон поскаржитися і на те, через що йому довелося пройти після виходу фільму. Він заявив, що хоче "очистити своє ім'я".

"Чи погано мені через те, що я не робив? Ні, мені погано через те, що зі мною зараз відбувається. Я хочу очистити своє ім'я. Я хочу сказати всьому світу, що все це неправда. Я не шахрай і не фальшивка. Люди мене не знають, тому не можуть мене судити”, — сказав Хают.

Як він відновлюватиме свою репутацію, поки що неясно, але зараз Саймон знову з'явився в Instagram і зареєструвався в сервісі Cameo, де фанати можуть замовляти персоналізовані відео від знаменитостей. Леваєв бере 300 доларів за персоналізовані відеоповідомлення та 1400 доларів за відео з бізнес-порадами. І вже встиг заробити понад 30 тисяч доларів.

Він також підписав контракт із голлівудським агентом та колишньою порнозіркою Джиною Родрігес. Вона вже повідомила, що Саймон збирається написати книгу та запустити своє власне шоу, або подкаст про стосунки.

Про Кейт Конлін, подругу Саймона мало відомо. Вона працює моделлю, живе в Тель-Авіві, про неї згадували в документальному фільмі Netflix. У 24-річної Кейт контракт із модельним агентством Metropolitan, вона була на сторінках Vogue та Harper's Bazaar Hong Kong. Також вона з'являлася разом із Саймоном у його сторіз.

[ + – ] Подруга Саймона Лєваєва — Кейт Конлін Фото: Instagram kate_konlin [ + – ] Подруга Саймона Леваєва — Кейт Конлін Фото: Instagram kate_konlin

У будь-якому разі, справи в нього йдуть непогано. Нещодавно його бачили в салоні Ferrari у Тель-Авіві, де він придивлявся до автомобіля за 360 тисяч доларів. А його жертви, які розповіли свої історії у фільмі Netflix: Сесілія Ф'єльхой, Пернілла Сьохольм та Айлін Шарлотт, почали збирати гроші, щоб погасити багатотисячні борги.

Тим часом свою історію розповіла ще одна жінка, британка Кортні Сіммондс-Міллер, яка назвала себе "першою жертвою афериста з Tinder". За її словами, через Шимона Хаюта вона опинилася у в'язниці на Кіпрі.