"Я не монстр, а джентльмен". "Аферист из Tinder" дал первое интервью
Саймон Леваев утверждает, что никогда не одалживал деньги у девушек, а просто был одинок и хотел любви
Саймон Леваев, настоящее имя которого Шимон Хают, также известный как "Аферист из Tinder" впервые нарушил молчание и дал интервью, в котором утверждает, что документальный фильм, вышедший на Netflix, "полностью фальшивая история". В эфире он появился со своей новой девушкой, уроженкой Украины, а сейчас израильтянкой Кейт Конлин, которая работает моделью. Об этом пишет Inside Edition.
Саймон уже заявил, что он "не тот монстр, которым его представляют". "Я был просто одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в Tinder", — сказал 31-летний Шимон Хают и отметил, что истории трех его жертв, рассказанные в документальном фильме Netflix, не отвечают действительности.
"Их не обманывали, и им не угрожали… Я самый большой джентльмен на свете. И нет, я не являюсь сыном алмазного магната-миллиардера", — отметил он. Напомним, знакомясь с девушками в Tinder, Саймон выдавал себя за сына израильского миллиардера Льва Леваева, владельца компании по добыче алмазов LLD Diamonds. Легенду он поддерживал широкими жестами: приглашал своих подруг в путешествия на частном самолете и в шикарные отели. Сам Лев Леваев, когда история получила огласку, сделал заявление в котором отметил, что Саймон не является его сыном. На самом деле, родители Шимона Хаюта не миллиардеры, его отец – раввин.
"Они представили этот фильм, как документальный, но это сплошная выдумка", — заявил Саймон. А его подруга-модель сообщила, что он никогда не одалживал у нее денег, и она не верит женщинам из фильма Netflix.
Саймон объяснил, что его богатство получено законным путем, благодаря биткоинам. "Я законный бизнесмен. Я начал заниматься биткоинами еще в 2011 году, когда они ничего не стоили. И мне не нужно напоминать насколько они выросли с той поры в цене", — отметил он.
Не преминул Саймон посетовать и на то, через что ему пришлось пройти после выхода фильма. Он заявил, что хочет "очистить свое имя".
"Плохо ли мне из-за того, что я не делал? Нет, мне плохо из-за того, что со мной сейчас происходит. Я хочу очистить свое имя. Я хочу сказать всему миру, что все это неправда. Я не мошенник и не фальшивка. Люди меня не знают, поэтому не могут меня судить ", — сказал Хают.
Как он будет восстанавливать свою репутацию, пока неясно, но сейчас Саймон снова появился в Instagram и зарегистрировался в сервисе Cameo, где фанаты могут запрашивать персонализированные видео от знаменитостей. Леваев берет 300 долларов за персонализированные видеосообщения и 1400 долларов за видео с бизнес-советами. И уже успел заработать более 30 тысяч долларов.
Он также подписал контракт с голливудским агентом и бывшей порнозвездой Джиной Родригес. Она уже сообщила, что Саймон собирается написать книгу и запустить свое собственное шоу, или подкаст об отношениях.
Про Кейт Конлин, подругу Саймона известно немного. Она работает моделью, живет в Тель-Авиве, про нее упоминали в документальном фильме Netflix. У 24-летней Кейт контракт с модельным агентством Metropolitan, она была на страницах Vogue и Harper's Bazaar Hong Kong. Также она появлялась вместе с Саймон в его сториз.
В любом случае, дела у него идут неплохо. Недавно его видели в салоне Ferrari в Тель-Авиве, где он присматривался к автомобилю за 360 тысяч долларов. А его жертвы, рассказавшие свои истории в фильме Netflix: Сесилия Фьельхой, Пернилла Сьохольм и Айлин Шарлотт, начали собирать деньги, чтобы погасить многотысячные долги.
Тем временем, свою историю рассказала еще одна женщина, британка Кортни Симмондс-Миллер, которая назвала себя "первой жертвой афериста из Tinder". По ее словам, из-за Шимона Хаюта она очутилась в тюрьме на Кипре.