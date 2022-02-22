"Я не монстр, а джентльмен". "Аферист из Tinder" дал первое интервью

Саймон Леваев утверждает, что никогда не одалживал деньги у девушек, а просто был одинок и хотел любви

Саймон Леваев, настоящее имя которого Шимон Хают, также известный как "Аферист из Tinder" впервые нарушил молчание и дал интервью, в котором утверждает, что документальный фильм, вышедший на Netflix, "полностью фальшивая история". В эфире он появился со своей новой девушкой, уроженкой Украины, а сейчас израильтянкой Кейт Конлин, которая работает моделью. Об этом пишет Inside Edition.

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Саймон уже заявил, что он "не тот монстр, которым его представляют". "Я был просто одиноким парнем, который хотел познакомиться с девушками в Tinder", — сказал 31-летний Шимон Хают и отметил, что истории трех его жертв, рассказанные в документальном фильме Netflix, не отвечают действительности.

[ + – ] Саймон Леваев и его новая подруга - модель Кейт Конлин Фото: Скриншот

"Их не обманывали, и им не угрожали… Я самый большой джентльмен на свете. И нет, я не являюсь сыном алмазного магната-миллиардера", — отметил он. Напомним, знакомясь с девушками в Tinder, Саймон выдавал себя за сына израильского миллиардера Льва Леваева, владельца компании по добыче алмазов LLD Diamonds. Легенду он поддерживал широкими жестами: приглашал своих подруг в путешествия на частном самолете и в шикарные отели. Сам Лев Леваев, когда история получила огласку, сделал заявление в котором отметил, что Саймон не является его сыном. На самом деле, родители Шимона Хаюта не миллиардеры, его отец – раввин.

"Они представили этот фильм, как документальный, но это сплошная выдумка", — заявил Саймон. А его подруга-модель сообщила, что он никогда не одалживал у нее денег, и она не верит женщинам из фильма Netflix.

Саймон объяснил, что его богатство получено законным путем, благодаря биткоинам. "Я законный бизнесмен. Я начал заниматься биткоинами еще в 2011 году, когда они ничего не стоили. И мне не нужно напоминать насколько они выросли с той поры в цене", — отметил он.

[ + – ] Саймон Леваев в Тель-Авиве Фото: Backgrid

Не преминул Саймон посетовать и на то, через что ему пришлось пройти после выхода фильма. Он заявил, что хочет "очистить свое имя".

"Плохо ли мне из-за того, что я не делал? Нет, мне плохо из-за того, что со мной сейчас происходит. Я хочу очистить свое имя. Я хочу сказать всему миру, что все это неправда. Я не мошенник и не фальшивка. Люди меня не знают, поэтому не могут меня судить ", — сказал Хают.

Как он будет восстанавливать свою репутацию, пока неясно, но сейчас Саймон снова появился в Instagram и зарегистрировался в сервисе Cameo, где фанаты могут запрашивать персонализированные видео от знаменитостей. Леваев берет 300 долларов за персонализированные видеосообщения и 1400 долларов за видео с бизнес-советами. И уже успел заработать более 30 тысяч долларов.

Он также подписал контракт с голливудским агентом и бывшей порнозвездой Джиной Родригес. Она уже сообщила, что Саймон собирается написать книгу и запустить свое собственное шоу, или подкаст об отношениях.

Про Кейт Конлин, подругу Саймона известно немного. Она работает моделью, живет в Тель-Авиве, про нее упоминали в документальном фильме Netflix. У 24-летней Кейт контракт с модельным агентством Metropolitan, она была на страницах Vogue и Harper's Bazaar Hong Kong. Также она появлялась вместе с Саймон в его сториз.

[ + – ] Подруга Саймона Леваева - Кейт Конлин Фото: Instagram kate_konlin [ + – ] Подруга Саймона Леваева - Кейт Конлин Фото: Instagram kate_konlin

В любом случае, дела у него идут неплохо. Недавно его видели в салоне Ferrari в Тель-Авиве, где он присматривался к автомобилю за 360 тысяч долларов. А его жертвы, рассказавшие свои истории в фильме Netflix: Сесилия Фьельхой, Пернилла Сьохольм и Айлин Шарлотт, начали собирать деньги, чтобы погасить многотысячные долги.

Тем временем, свою историю рассказала еще одна женщина, британка Кортни Симмондс-Миллер, которая назвала себя "первой жертвой афериста из Tinder". По ее словам, из-за Шимона Хаюта она очутилась в тюрьме на Кипре.