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Первая жертва "Афериста из Tinder" рассказала, как он бросил ее в тюрьме

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Фото: Instagram simon_leviev__0fficial | Саймон Леваев - "аферист из Tinder"

Оказалось, что первую девушку, обманутую Саймоном Леваевым, зовут Кортни Симмондс-Миллер и она родом из Британии

После того, как на Netflix вышел документальный фильм о израильтянине Шимоне Хаюте, выдававшем себя за миллиардера Саймона Леваева ради того, чтобы обманывать девушек и выманивать у них деньги, в Сети стали появляться истории и других жертв "Афериста из Tinder" Ведь в фильме свои истории рассказали только три его жертвы, которые оказались из-за него в долгах. Так, о своем печальном опыте рассказала британка Кортни Симмондс-Миллер, которая назвалась первой жертва Саймона. Об этом пишет Daily Mail.

31-летняя Кортни из Кембриджа рассказала, что познакомилась с Саймоном еще в 2008 году, когда жила на Кипре с бабушкой и дедушкой.

Кортни говорит, что тогда ей было 19 лет и она была совершенно "очарована" Саймоном, которому тогда было 20 лет. Они вместе работали в магазине косметики в Лимасоле, потом он ненадолго съездил в Израиль, а после возвращения начал рассказывать, что он "тайный миллионер", который работает на Кипре потому что его отец хочет, чтобы он узнал цену деньгам. К слову, тогда Саймон еще не изменил имя и Кортни знала его, как Шимона Хаюта.

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Кортни Симмондс-Миллер и Саймон Леваев на Кипре
Фото: Соцсети

Но он упоминал, что теперь должен получить наследство, а потому хочет открыть свой собственный бизнес и нанять Кортни в качестве личной помощницы.

Он пообещал ей зарплату в 2500 фунтов стерлингов в месяц и дал первое задание: взять в аренду автомобиль BMW, что она и сделала, так как у него якобы не было международных водительских прав.

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Кортни Симмондс-Миллер - первая жертва "Афериста из Tinder"
Фото: Соцсети

Леваев предоставил данные кредитной карты для транзакции. Однако вскоре выяснилось, что карта была украдена в Израиле. Кортни и Леваев были арестованы. После обыска с раздеванием она провела три недели под стражей, назвав тюрьму "кошмарной".

"В камере было отвратительно, повсюду бегали тараканы. В душевых и туалетах не было дверей, а сам туалет представлял собой просто дыру в полу", — вспоминает Кортни.

Несмотря на то, что у пары конфисковали паспорта, Леваеву удалось бежать из страны, а Кортни в полиции заявили, что ей грозит тюремный срок за мошенничество.

"Это было ужасно. Он оставил меня одну, ответственной за все, что случилось", — рассказала Кортни.

Ее бабушка заплатила залог, чтобы вызволить девушку из тюрьмы, но в итоге ее семье пришлось заплатить штраф – более 14 тысяч долларов, прежде чем она была оправдана через два года. Шимона из тюрьмы вызволил местный раввин, заплатив 8 тысяч фунтов.

Кортни говорит, что ее "тошнит", когда она читает комментарии, клеймящие жертв Леваева, как "охотниц за деньгами", потому что в их отношениях, она оказалась в тюрьме из-за обычного мошенничества.

О том, что Леваев обманывал и других девушек, она узнала из статьи-расследования в норвежской газете.

Между тем, Леваев не ответил за мошенничество. Он отсидел пять месяцев из 15 в израильской тюрьме, после того, как его поймали в Греции с поддельным паспортом и с той поры продолжает поддерживать образ баловня судьбы. Недавно он заключил контракт с голливудским агентом и бывшей порнозвездой Джиной Родригес из Gitoni Inc. По ее словам Саймон Леваев собирается написать книгу, вести подкаст или шоу об отношениях. Предварительно – это будет шоу в котором женщины будут "сражаться за его любовь".

саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник
Фото: Instagram simon_leviev__0fficial
саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник
Фото: Instagram simon_leviev__0fficial
саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник
Фото: Instagram simon_leviev__0fficial
саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник
Фото: Instagram simon_leviev__0fficial
саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник
Фото: Instagram simon_leviev__0fficial
саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник
Фото: Instagram simon_leviev__0fficial
саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник
саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник
саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник
саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник
саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник
саймон леваев, шимон хают, аферист из тиндера, мошенник

Tinder и Instagram закрыли аккаунты Леваева, но он уже завел новый в сервисе Cameo, где фанаты могут запрашивать персонализированные видео от тысяч знаменитостей. Леваев берет 300 долларов за персонализированные видеосообщения и 1400 долларов за видео с бизнес-советами. Впрочем, судя по всему, Саймон уже успел завести новую страничку в Instagram.

Напомним, Фокус рассказывал, кто такой Саймон Леваев и как он обманывал девушек. Его настоящее имя Шимон Хают и он вырос в семье раввина. Его семья с ним не общается.