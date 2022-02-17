Первая жертва "Афериста из Tinder" рассказала, как он бросил ее в тюрьме

Оказалось, что первую девушку, обманутую Саймоном Леваевым, зовут Кортни Симмондс-Миллер и она родом из Британии

После того, как на Netflix вышел документальный фильм о израильтянине Шимоне Хаюте, выдававшем себя за миллиардера Саймона Леваева ради того, чтобы обманывать девушек и выманивать у них деньги, в Сети стали появляться истории и других жертв "Афериста из Tinder" Ведь в фильме свои истории рассказали только три его жертвы, которые оказались из-за него в долгах. Так, о своем печальном опыте рассказала британка Кортни Симмондс-Миллер, которая назвалась первой жертва Саймона. Об этом пишет Daily Mail.

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31-летняя Кортни из Кембриджа рассказала, что познакомилась с Саймоном еще в 2008 году, когда жила на Кипре с бабушкой и дедушкой.

Кортни говорит, что тогда ей было 19 лет и она была совершенно "очарована" Саймоном, которому тогда было 20 лет. Они вместе работали в магазине косметики в Лимасоле, потом он ненадолго съездил в Израиль, а после возвращения начал рассказывать, что он "тайный миллионер", который работает на Кипре потому что его отец хочет, чтобы он узнал цену деньгам. К слову, тогда Саймон еще не изменил имя и Кортни знала его, как Шимона Хаюта.

[ + – ] Кортни Симмондс-Миллер и Саймон Леваев на Кипре Фото: Соцсети

Но он упоминал, что теперь должен получить наследство, а потому хочет открыть свой собственный бизнес и нанять Кортни в качестве личной помощницы.

Он пообещал ей зарплату в 2500 фунтов стерлингов в месяц и дал первое задание: взять в аренду автомобиль BMW, что она и сделала, так как у него якобы не было международных водительских прав.

[ + – ] Кортни Симмондс-Миллер - первая жертва "Афериста из Tinder" Фото: Соцсети

Леваев предоставил данные кредитной карты для транзакции. Однако вскоре выяснилось, что карта была украдена в Израиле. Кортни и Леваев были арестованы. После обыска с раздеванием она провела три недели под стражей, назвав тюрьму "кошмарной".

"В камере было отвратительно, повсюду бегали тараканы. В душевых и туалетах не было дверей, а сам туалет представлял собой просто дыру в полу", — вспоминает Кортни.

Несмотря на то, что у пары конфисковали паспорта, Леваеву удалось бежать из страны, а Кортни в полиции заявили, что ей грозит тюремный срок за мошенничество.

"Это было ужасно. Он оставил меня одну, ответственной за все, что случилось", — рассказала Кортни.

Ее бабушка заплатила залог, чтобы вызволить девушку из тюрьмы, но в итоге ее семье пришлось заплатить штраф – более 14 тысяч долларов, прежде чем она была оправдана через два года. Шимона из тюрьмы вызволил местный раввин, заплатив 8 тысяч фунтов.

Кортни говорит, что ее "тошнит", когда она читает комментарии, клеймящие жертв Леваева, как "охотниц за деньгами", потому что в их отношениях, она оказалась в тюрьме из-за обычного мошенничества.

О том, что Леваев обманывал и других девушек, она узнала из статьи-расследования в норвежской газете.

Между тем, Леваев не ответил за мошенничество. Он отсидел пять месяцев из 15 в израильской тюрьме, после того, как его поймали в Греции с поддельным паспортом и с той поры продолжает поддерживать образ баловня судьбы. Недавно он заключил контракт с голливудским агентом и бывшей порнозвездой Джиной Родригес из Gitoni Inc. По ее словам Саймон Леваев собирается написать книгу, вести подкаст или шоу об отношениях. Предварительно – это будет шоу в котором женщины будут "сражаться за его любовь".

Фото: Instagram simon_leviev__0fficial Фото: Instagram simon_leviev__0fficial Фото: Instagram simon_leviev__0fficial Фото: Instagram simon_leviev__0fficial Фото: Instagram simon_leviev__0fficial Фото: Instagram simon_leviev__0fficial

Tinder и Instagram закрыли аккаунты Леваева, но он уже завел новый в сервисе Cameo, где фанаты могут запрашивать персонализированные видео от тысяч знаменитостей. Леваев берет 300 долларов за персонализированные видеосообщения и 1400 долларов за видео с бизнес-советами. Впрочем, судя по всему, Саймон уже успел завести новую страничку в Instagram.

Напомним, Фокус рассказывал, кто такой Саймон Леваев и как он обманывал девушек. Его настоящее имя Шимон Хают и он вырос в семье раввина. Его семья с ним не общается.