Перша жертва "Афериста з Tinder" розповіла, як він покинув її у в'язниці

Виявилося, що першу дівчину, ошукану Саймоном Леваєвим, звуть Кортні Сіммондс-Міллер і вона родом із Британії.

Після того, як на Netflix вийшов документальний фільм про ізраїльтянина Шимона Хаюта, який видавав себе за мільярдера Саймона Леваєва заради того, щоб обманювати дівчат і виманювати в них гроші, в Мережі стали з'являтися історії й інших жертв "Афериста з Tinder". Адже у фільмі свої історії розповіли лише три його жертви, які опинилися через нього в боргах. Так, про свій сумний досвід розповіла британка Кортні Сіммондс-Міллер, яка назвалася першою жертвою Саймона. Про це пише Daily Mail.

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31-річна Кортні з Кембриджу розповіла, що познайомилася із Саймоном ще у 2008 році, коли жила на Кіпрі з бабусею та дідусем.

Кортні каже, що тоді їй було 19 років, і її повністю "зачарував" Саймон, якому тоді було 20 років. Вони разом працювали в магазині косметики в Лімасолі, потім він ненадовго з'їздив до Ізраїлю, а після повернення почав розповідати, що він "таємний мільйонер", який працює на Кіпрі, бо його батько хоче, щоб він дізнався ціну грошам. До речі, тоді Саймон ще не змінив ім'я, і Кортні знала його, як Шимона Хаюта.

[ + – ] Кортні Сіммондс-Міллер і Саймон Леваєв на Кіпрі Фото: Соцсети

Але він згадував, що тепер має отримати спадок, а тому хоче відкрити свій власний бізнес і найняти Кортні як особисту помічницю.

Він пообіцяв їй зарплату у 2500 фунтів стерлінгів на місяць і дав перше завдання: взяти в оренду автомобіль BMW, що вона і зробила, тому що в нього нібито не було міжнародних прав водія.

[ + – ] Кортні Сіммондс-Міллер — перша жертва "Афериста з Tinder" Фото: Соцсети

Леваєв надав дані кредитної картки для транзакції. Проте невдовзі з'ясувалося, що картку вкрали в Ізраїлі. Кортні та Леваєва заарештували. Після обшуку з роздяганням вона провела три тижні під вартою, назвавши в'язницю "жахливою".

"У камері було огидно, всюди бігали таргани. В душових і туалетах не було дверей, а сам туалет був просто діркою в підлозі", — згадує Кортні.

Попри те, що в пари конфіскували паспорти, Леваєву вдалося втекти з країни, а Кортні в поліції заявили, що їй загрожує тюремний термін за шахрайство.

"Це було жахливо. Він залишив мене одну, відповідальну за все, що трапилося", — розповіла Кортні.

Її бабуся заплатила заставу, щоб визволити дівчину з в'язниці, але в результаті її сім'ї довелося заплатити штраф – понад 14 тисяч доларів, перш ніж її виправдали через два роки. Шимона із в'язниці визволив місцевий рабин, заплативши 8 тисяч фунтів.

Кортні каже, що її "нудить", коли вона читає коментарі, що таврують жертв Леваєва, як "мисливиць за грошима", тому що в їхніх стосунках вона опинилася у в'язниці через звичайне шахрайство.

Про те, що Леваєв обманював й інших дівчат, вона дізналася зі статті-розслідування в норвезькій газеті.

Тим часом Леваєв не відповів за шахрайство. Він відсидів п'ять місяців з 15 в ізраїльській в'язниці, після того, як його спіймали в Греції з підробленим паспортом, і з того часу продовжує підтримувати образ улюбленця долі. Нещодавно він уклав контракт із голлівудським агентом та колишньою порнозіркою Джиною Родрігес із Gitoni Inc. За її словами, Саймон Леваєв збирається написати книгу, вести подкаст або шоу про стосунки. Попередньо – це буде шоу, в якому жінки "боротимуться за його кохання".

Фото: Instagram simon_leviev__0fficial Фото: Instagram simon_leviev__0fficial Фото: Instagram simon_leviev__0fficial Фото: Instagram simon_leviev__0fficial Фото: Instagram simon_leviev__0fficial Фото: Instagram simon_leviev__0fficial

Tinder та Instagram закрили акаунти Леваєва, але він уже завів новий у сервісі Cameo, де фанати можуть вимагати персоналізовані відео від тисяч знаменитостей. Леваєв бере 300 доларів за персоналізовані відеоповідомлення та 1400 доларів за відео з бізнес-порадами. Втім, зважаючи на все, Саймон вже встиг завести нову сторінку в Instagram.

Нагадаємо, Фокус розповідав, хто такий Саймон Леваєв і як він обманював дівчат. Його справжнє ім'я Шимон Хайт і він виріс у родині рабина. Його сім'я з ним не спілкується.