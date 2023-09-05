Белла Торн пришла на премьеру фильма "Присцилла" с женихом

Пара познакомилась в прошлом году на пляже Ибицы на дне рождения Кары Делевинь, а три месяца назад Белла сказала заветное "да" своему возлюбленному.

25-летняя американская актриса и модель Белла Торн продемонстрировала роскошный образ, появившись вместе с женихом на премьере фильма "Присцилла" в рамках 80-го ежегодного Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

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Модель "OnlyFans" привлекла к себе все внимание, выйдя на красную дорожку мероприятия в платье цвета слоновой кости с открытыми плечами. Дополняя свой образ, она надела остроносые туфли на высоком каблуке темно-синего цвета, которые придавали образу изюминки.

В качестве аксессуаров она надела золотое колье, браслет Cartier и множество колец, включая обручальное с бриллиантом изумрудной огранки весом более 10 карат. Она сделала красивый вечерний макияж, а ее рыжие волосы были уложены волнами.

Фото: Getty Images

Тем временем ее избранник, кинопродюсер Марк Эммс, выглядел стильно в черной футболке, брюках и пиджаке, который соответствовал по цветной гамме наряду Торн. Свой аутфит он дополнил черными туфлями и солнцезащитными очками.