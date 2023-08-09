Белла Торн в ярко-розовом платье спросила мужчин, почему им не нравится фильм "Барби"

Знаменитость поделилась серией потрясающих снимков в своих соцсетях.

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25-летняя американская актриса и модель Белла Торн опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий в стильном ярко-розовом платье, чтобы спросить мужскую половину подписчиком о том, почему им не нравится новый фильм о Барби.

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"Хорошо, мы можем поговорить о том, почему мужчинам не нравится фильм о БАРБИ?!?! Мысли? Мнения?? Мне нужна информация!! — написала Торн в подписи к своему посту.

Ярко-розовое платье с вырезом, которое носила звезда, имело вырез в форме сердца в области груди. Платье также позволило модели "OnlyFans" продемонстрировать свою стройную фигуру. Она дополнила образ парой черных туфель на высоком каблуке с открытым носком.

Белла Торн Фото: Instagram @bellathorne

Серьги с подвесками белого и серебряного цветов, обручальное кольцом и браслет на одном из запястий завершили образ девушки. Актриса оставила волосы распущенными и предпочла минимальный макияж.

В своих историях в Instagram знаменитость также призвала своих 25,2 миллионов подписчиков в Instagram высказать свое мнение о том, почему, по их мнению, мужчинам не понравился фильм "Барби", премьера которого состоялась вышел 21 июля.

Белла Торн Фото: Instagram @bellathorne

Один пользователь откровенно написал в разделе комментариев к публикации в соцсети: "[Мужчинам] не нравится фильм, потому что это сатирический критик системы, которая приносит им пользу". Другой написал: "[Мужчины], вероятно, рассматривают [фильм о Барби] как забавный девчачий фильм, но есть более глубокие вещи, которые там есть".

В то время как некоторые изложили свое мнение, почему мужчинам не понравился американский фэнтезийный комедийный фильм, основанный на одноименной игрушке от Mattel, другие решили написать комплименты актрисе о том, как хорошо она выглядит в этом наряде.

Ранее Фокус писал, что Белла Торн была замечена с женихом на свидании в Италии.