Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые были замечены за поцелуями на публике (фото, видео)

Они были рядом друг с другом всю ночь и впервые показали чувства на публике.

26-летняя американская теледива Кайли Дженнер и 27-летний актер Тимоти Шаламе впервые вместе появились на публике, посетив шоу Бейонсе в Лос-Анджелесе. Пару засняли за объятиями и поцелуями. Об этом пишет TMZ.

На специальном концерте Бейонсе в честь ее 42 дня рождения, пара, слухи об отношениях которой появились в апреле этого года, были в VIP-секции на стадионе SoFi в Инглвуде. Там же видели Кендалл Дженнер, Лори Харви, Джастина и Хейли Бибер, Адель, Зендаю и Ким Кардашьян.

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На кадрах отчетливо видно, что Кайли и Тимоти целуются. Затем звездная пара обнималась, а в какой-то момент звезда "Дюны" целовал руку бизнесвумен и мамы двоих детей.

Кайли была одета в корсетное платье, а ее волосы собраны в шикарную прическу. Из аксессуаров она выбрала кольца и золотые серьги. Тем временем голливудский актер носил полностью черный образ, состоящий из толстовки с капюшоном и черной бейсболки.

Напомним, в начале апреля вокруг актера Тимоти Шаламе начали ходить слухи об отношениях с Дженнер, ее несколько раз видели, когда она выходила из дома звезды. Затем инсайдеры сообщали, что пара сближается и проводит много времени вместе. Однако в начале августа появилась информация о их расставании.