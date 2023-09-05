Дочь Миллы Йовович прибыла в Венецию в платье со смелым вырезом (фото)

Эвер Андерсон стала гостьей мероприятия итальянского бренда.

15-летняя дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон посетила мероприятие в Венеции в платье со смелым вырезом. Об этом пишет Just Jared.

Юная звезда экрана стала гостьей вечеринки итальянского бренда Miu Miu, амбассадором которого она является.

Для события, которое состоялось в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля в Италии, дочь звезды "Пятого элемента" выбрала светлое мини-платье в горошек с вырезом на груди.

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Волосы Эвер были распущены. К итальянскому луку она добавила темные солнцезащитные очки, бежевую сумочку и обула коричневые туфли.

Эвер Андерсон Фото: Getty Images

Эвер — старший ребенок Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона. Они также воспитывают дочерей Дашиэль и Осиан.

15-летняя актриса уже снялась в ряде картин, среди которых "Питер Пэн", где Эвер исполнила главную роль. Также дочь уроженки Киева активно сотрудничает с модными брендами, среди которых итальянский Miu Miu.

Эвер Андерсон Фото: Getty Images

Напомним, наследница Миллы Йовович посетила шоу бренда Miu Miu, амбассадором которого она является.

Также Фокус писал о появлении 15-летней Эвер Андерсон на обложке глянца.