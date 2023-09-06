Дочь Джонни Деппа была замечена на прогулке с возлюбленной (фото)

Девушки наслаждались хорошей погодой и компании друг друга.

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, заметили во время прогулки с возлюбленной в Лос-Анджелесе. Актрису и ее спутницу, 26-летнюю американскую певицу Даниэль Бальбуэн, которая выступает под псевдонимом 070 Shake, сфотографировали в Западном Голливуде, штат Калифорния. Об этом пишет Daily Mail.

Купив сладости и напитки в местной кофейне, 24-летняя звезда сериала "Идол" и ее спутница были замечены по пути к машине.

Лили-Роуз была в оливково-зеленой футболке и черной мини-юбке, демонстрирующей ее длинные стройные ноги. Юная звезда уложила светлые волосы волнами и дополнила повседневный ансамбль, шлепанцами, солнцезащитными очками, колье и парой золотых сережек.

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Между тем ее девушка надела белую футболку поверх молочной кофты с длинным рукавом, камуфляжные брюки и черные армейские ботинки. Пока Депп потягивала ледяной кофе, Даниэль предпочла выпить кока-колы из жестяной банки.

Напомним, Лили-Роуз Депп поделилась пикантными снимками с возлюбленной.

Ранее Фокус писал, что Лили-Роуз Депп в ультракоротких шортах была замечена в объятиях возлюбленной.