Тина Кароль в металлическом корсете снялась для португальского Vogue (фото)

Знаменитость рассказала о смысле своей новой песни, которую она выпустила в коллаборации с Дайан Уоррен.

38-летняя украинская певица Тина Кароль позировала для португальского Vogue. Об этом звезда сцены сообщила в своем Instagram.

Артистка примерила стильный образ для черно-белой фотосессии и рассказала о сотрудничестве с известной американской композитором Дайан Уоррен.

"Песня "One Nation Under Love", написанная @dianewarren, стала символом единства вокруг Украины на мировой арене, как в социальном, так и в политическом плане. В музыкальном смысле это сложная песня, она требует мощного вокала, музыкальной грамотности. Однако для меня это не только интересный творческий опыт, но и возможность говорить с миром об Украине, использовать влияние культурной дипломатии", — рассказала португальскому глянцу Тина Кароль.

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Тина Кароль

Певица позировала в очень необычном образе. Она выбрала элегантный черный костюм с жакетом и длинной юбкой. А "изюминкой" лука стал металлический корсет, который имитировал изгибы тела знаменитости.

Автором снимков стал известный фотограф Майкл Федорак. Он уже не впервые фотографирует Тину Кароль.

Тина Кароль Фото: Скриншот

Напомним, Тина Кароль "сожгла" Кремль прямо на сцене.

Также Фокус писал о номинации песни Тины Кароль и Дайан Уоррен на "Грэмми-2024".