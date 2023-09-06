У отказавшегося от престола ради любви бельгийского принца родился третий ребенок

Принц Амедео не сумел получить разрешение на брак с итальянской аристократкой от своего дяди короля и отказался от всяких притязаний на престол.

Принц Бельгии Амедео и итальянская аристократка Элизабетта Мария Росбох фон Волькенштайн сообщили о рождении третьего ребенка – малышки Аликс. Амедео был шестым в очереди на престол, когда отказался от всех притязаний, чтобы быть со своей возлюбленной. Об этом пишет Daily Mail.

38-летний Амедео и 36-летняя "Лили", как она предпочитает себя называть, поженились в Риме в июле 2014 года на элегантной и интимной церемонии в базилике Богоматери в Трастевере.

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Но, обретя жену, романтический бельгийский принц лишился права наследовать престол Бельгии.

Амедео был шестым в очереди, но, не сумев получить королевское "династическое" разрешение о браке от своего дяди короля Филиппа, он отказался от всех притязаний, что было подтверждено дворцом в 2015 году.

Аликс родилась в субботу, 2 сентября, в столице Бельгии, Брюсселе.

Дворец поделился радостной новостью в соцсетях.

Малышка Аликс

В сообщении говорилось: "Принц Амедео и принцесса Элизабетта рады сообщить о рождении дочери Аликс, которая родилась в субботу 2 сентября в Брюсселе. Аликс весит 3,4 кг и чувствует себя хорошо, как и ее мама. Семьи счастливых родителей присоединяются к этому великому счастью".

У Амедео и Лили уже есть двое детей: Анна Астрид Мария Австрийская-Эсте, 7 лет, и эрцгерцог Максимилиан Иосиф Австрийский-Эсте, 4 года.

В 2015 году источники во дворце заявили, что принц Амедео специально отказался от своей очереди на престол, чтобы жить спокойно независимой жизнью со своей возлюбленной.

Принц Амедео и его супруга Элизабетта Фото: Getty Images

Так что Элизабетта известна как эрцгерцогиня Австрии и принцесса Венгрии, титулы, которые переходят к ней через отца принца Лоренца, эрцгерцога Австрийского-Эсте.

Амедео и Элизабетту прозвали Бельгийскими Уильямом и Кейт, в честь принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Амедео — старший внук отрекшихся от престола короля Альберта II и королевы Бельгии Паолы и сын сестры короля Филиппа, взошедшего на престол после отречения короля Альберта II.

Так что свадьба Амедео и Лилли стала семейным мероприятием, и король Бельгии на ней все-таки присутствовал.

Сейчас пара проживает в Нью-Йорке, до свадьбы они встречались около семи лет.

Лили работала журналисткой, она изучала литературу и кино в Университете Королевы Марии в Лондоне, а затем переехала в Нью-Йорк, где работала корреспондентом по вопросам искусства и культуры в агентстве Bloomberg.

Ее муж учился в Лондонской школе экономики, а сейчас работает аналитиком в компании Deloitte.

Напомним, ранее стало известно, кем хочет стать малыш Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл.