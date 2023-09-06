У отказавшегося от престола ради любви бельгийского принца родился третий ребенок
Принц Амедео не сумел получить разрешение на брак с итальянской аристократкой от своего дяди короля и отказался от всяких притязаний на престол.
Принц Бельгии Амедео и итальянская аристократка Элизабетта Мария Росбох фон Волькенштайн сообщили о рождении третьего ребенка – малышки Аликс. Амедео был шестым в очереди на престол, когда отказался от всех притязаний, чтобы быть со своей возлюбленной. Об этом пишет Daily Mail.
38-летний Амедео и 36-летняя "Лили", как она предпочитает себя называть, поженились в Риме в июле 2014 года на элегантной и интимной церемонии в базилике Богоматери в Трастевере.Важно
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Но, обретя жену, романтический бельгийский принц лишился права наследовать престол Бельгии.
Амедео был шестым в очереди, но, не сумев получить королевское "династическое" разрешение о браке от своего дяди короля Филиппа, он отказался от всех притязаний, что было подтверждено дворцом в 2015 году.
Аликс родилась в субботу, 2 сентября, в столице Бельгии, Брюсселе.
Дворец поделился радостной новостью в соцсетях.
В сообщении говорилось: "Принц Амедео и принцесса Элизабетта рады сообщить о рождении дочери Аликс, которая родилась в субботу 2 сентября в Брюсселе. Аликс весит 3,4 кг и чувствует себя хорошо, как и ее мама. Семьи счастливых родителей присоединяются к этому великому счастью".
У Амедео и Лили уже есть двое детей: Анна Астрид Мария Австрийская-Эсте, 7 лет, и эрцгерцог Максимилиан Иосиф Австрийский-Эсте, 4 года.
В 2015 году источники во дворце заявили, что принц Амедео специально отказался от своей очереди на престол, чтобы жить спокойно независимой жизнью со своей возлюбленной.
Так что Элизабетта известна как эрцгерцогиня Австрии и принцесса Венгрии, титулы, которые переходят к ней через отца принца Лоренца, эрцгерцога Австрийского-Эсте.
Амедео и Элизабетту прозвали Бельгийскими Уильямом и Кейт, в честь принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Амедео — старший внук отрекшихся от престола короля Альберта II и королевы Бельгии Паолы и сын сестры короля Филиппа, взошедшего на престол после отречения короля Альберта II.
Так что свадьба Амедео и Лилли стала семейным мероприятием, и король Бельгии на ней все-таки присутствовал.
Сейчас пара проживает в Нью-Йорке, до свадьбы они встречались около семи лет.
Лили работала журналисткой, она изучала литературу и кино в Университете Королевы Марии в Лондоне, а затем переехала в Нью-Йорк, где работала корреспондентом по вопросам искусства и культуры в агентстве Bloomberg.
Ее муж учился в Лондонской школе экономики, а сейчас работает аналитиком в компании Deloitte.
Напомним, ранее стало известно, кем хочет стать малыш Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл.