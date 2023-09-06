У бельгійського принца, який відмовився від престолу заради кохання, народилася третя дитина
Принц Амедео не зумів отримати дозвіл на шлюб з італійською аристократкою від свого дядька короля і відмовився від усяких претензій на престол.
Принц Бельгії Амедео та італійська аристократка Елізабетта Марія Росбох фон Волькенштайн повідомили про народження третьої дитини — малятка Алікс. Амедео був шостим у черзі на престол, коли відмовився від усіх домагань, щоб бути зі своєю коханою. Про це пише Daily Mail.
38-річний Амедео і 36-річна "Лілі", як вона вважає за краще себе називати, одружилися в Римі в липні 2014 року на елегантній та інтимній церемонії в базиліці Богоматері в Трастевере.Важливо
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Але, знайшовши дружину, романтичний бельгійський принц позбувся права успадковувати престол Бельгії.
Амедео був шостим у черзі, але, не зумівши отримати королівський "династичний" дозвіл на шлюб від свого дядька короля Філіпа, він відмовився від усіх домагань, що було підтверджено палацом 2015 року.
Алікс народилася в суботу, 2 вересня, у столиці Бельгії, Брюсселі.
Палац поділився радісною новиною в соцмережах.
У повідомленні йшлося: "Принц Амедео і принцеса Елізабетта раді повідомити про народження доньки Алікс, яка народилася в суботу 2 вересня в Брюсселі. Алікс важить 3,4 кг і почувається добре, як і її мама. Сім'ї щасливих батьків приєднуються до цього великого щастя".
У Амедео і Лілі вже є двоє дітей: Анна Астрід Марія Австрійська-Есте, 7 років, і ерцгерцог Максиміліан Йосип Австрійський-Есте, 4 роки.
У 2015 році джерела в палаці заявили, що принц Амедео спеціально відмовився від своєї черги на престол, щоб жити спокійно незалежним життям зі своєю коханою.
Тож Елізабетта відома як ерцгерцогиня Австрії та принцеса Угорщини, титули, які переходять до неї через батька принца Лоренца, ерцгерцога Австрійського-Есте.
Амедео і Елізабетту прозвали Бельгійськими Вільямом і Кейт, на честь принца Вільяма і Кейт Міддлтон.
Амедео — старший онук короля Альберта II і королеви Бельгії Паоли, які зреклися престолу, і син сестри короля Філіпа, який зійшов на престол після зречення короля Альберта II.
Тож весілля Амедео і Ліллі стало сімейним заходом, і король Бельгії на ньому все-таки був присутній.
Зараз пара проживає в Нью-Йорку, до весілля вони зустрічалися близько семи років.
Лілі працювала журналісткою, вона вивчала літературу і кіно в Університеті Королеви Марії в Лондоні, а потім переїхала до Нью-Йорка, де працювала кореспондентом з питань мистецтва і культури в агентстві Bloomberg.
Її чоловік навчався в Лондонській школі економіки, а зараз працює аналітиком у компанії Deloitte.
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