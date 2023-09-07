Диетологи рассказали, чего не хватает организму, когда вам сильно хочется сладкого

Многие люди любят сладкое, но любовь и маниакальное желание поглощать сладости огромными порциями — это не одно и то же. Узнайте, почему вам все время хочется сладкого и как это исправить.

Постоянная тяга к сладкому не является нормой и не возникает на пустом месте, поэтому важно узнать, что можно сделать, чтобы обуздать тягу к сахару. "Я считаю, что тяга к сладкому возникает, когда вашему организму требуется быстрый заряд энергии", — говорит зарегистрированный диетолог Али Бандье. "Это может произойти из-за того, что вы не получаете достаточного количества энергии в течение дня или не получаете достаточного отдыха накануне вечером". Об этом пишет Parade.

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Эксперты также согласились, что потребность в сладостях может указывать на дефицит необходимых питательных веществ, таких как хром, магний, цинк, витамины группы В, белки и полезные жиры. "Белки и жиры обеспечивают стабильный и постоянный источник энергии, в отличие от скачка уровня сахара (глюкозы)", — объясняет Сара Ольшевски.

После того как вы поели сладкого, вы чувствуете сытость лишь короткое время, в отличие от здорового ужина из белка и овощей, который заставляет вас чувствовать себя сытым гораздо дольше. Итак, что пытается вам сказать организм, когда хочет сладкого?

Дефицит магния

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Если ваша потребность в чем-нибудь сладком чаще всего тяготеет к шоколаду, возможно, у вас низкий уровень магния. "Исследования показывают, что до 30 процентов населения имеют дефицит магния, а тяга к шоколаду связана с дефицитом магния", — говорит Бандье.

Дефицит витамина В

Бандье также называет недостаток витаминов группы В (также известных как строительные блоки здорового тела) еще одним скрытым сигналом тяги к сладкому, говоря: "Тиамин (В1), биотин (В7) и кобаламин (В12) являются важными витаминами для метаболизма глюкозы. Если у вас низкий уровень витаминов группы B, у вашего организма могут возникнуть проблемы с расщеплением глюкозы для производства энергии, что может заставить вас жаждать большего количества сахара и простых углеводов, чем вам нужно".

Дефицит цинка

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"Цинк — важнейшее питательное вещество, которое играет множество ролей в нашем организме, в том числе способствует пищеварению, функционированию нервов и энергетическому обмену", — делится Келси Коста, магистр медицинских наук, зарегистрированный диетолог и консультант по питанию. Низкий уровень цинка может привести к нарушению метаболизма, что может вызвать тягу к еде. "Включив в свой рацион больше продуктов, богатых цинком, например, устриц, нута, шпината, тыквенных семечек и кешью, вы сможете эффективно справиться с тягой к сладкому".

Дефицит хрома

По словам Косты, это важный микроэлемент, который играет роль в метаболизме глюкозы и производстве энергии. "Когда уровень хрома недостаточен, способность организма эффективно использовать глюкозу из пищи ухудшается, что может привести к колебаниям уровня сахара в крови", — говорит она. Это может вызвать тягу к сладкому, когда ваше тело пытается компенсировать недостаток энергии поиском быстрого решения.

Вместо того чтобы переходить на сахар, попробуйте запастись продуктами, богатыми хромом, такими как брокколи, виноградный сок, чеснок, картофель и зеленая фасоль, чтобы поддерживать достаточный уровень хрома в организме.

Дефицит железа

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Если вы не получаете достаточно гемового железа из источников белка, таких как мясо, морепродукты и птица, говорит Бандье, это может быть причиной, по которой вы переходите на сладкое. "Дефицит железа обычно связан с низким уровнем энергии, — объясняет она, — и когда ваше тело достаточно долго страдает от низкого уровня энергии, вы хотите сладкого для быстрого повышения энергии". Если вы не любите или не едите мясо, вы также можете найти железо в фасоли, изюме, абрикосах и шпинате.

Дефицит омега-3

"Было доказано, что жирные кислоты омега-3 способствуют повышению уровня дофамина, так же как и сахар", — говорит Бандье. "Исследования показывают, что увеличение потребления омега-3 может помочь уменьшить тягу к сладкому, которая возникает из-за того, что мозг хочет больше дофамина". Один из самых быстрых способов получить здоровую дозу омега-3, это есть больше рыбы: лосось, тунец, озерная форель, сардины и анчоусы.

Как обуздать тягу к сладкому?

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Если ваша тяга к еде возникает во второй половине дня, Бандье предлагает не перекусывать, а съесть обед, сбалансированный белками, жирами и сложными углеводами. "Это подарит вам чувство удовлетворения, сытости и придаст сил на весь день", — делится она. Если ваша тяга к сладкому возникает ночью, подумайте, достаточно ли вы ели в течение дня или возможно, слишком переутомлены.

Напомним, от каких вредных углеводов вы набираете лишний вес.

Ранее Фокус писал о том, что желание съесть что-то сладкое вполне нормально и возникает абсолютно у каждого, однако если оно превращается в неконтролируемое — организм сигнализирует об определенных проблемах.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту