Королева Иордании Рания появилась в элегантном мятном образе (фото)

Король Абдалла II и его жена посетили дворец в Аммане.

Королева Рания появилась на публике в элегантном мятном образе. Об этом сообщает Royal Fashine Police.

Монаршая персона в компании своего супруга, короля Иордании Абдаллы ІІ, посетила дворец в Аммане, где они поздравили соискателей образования. Для выхода Рания выбрала нежное мятное платье миди от SIMKHAI. К элегантному образу королева добавила сумку в тон от бренда Elleme.

На ногах монаршей персоны были туфли-лодочки от Dior с абстрактным принтом. Волосы Рании были распущены, также она продемонстрировала лаконичное колье, серьги, кольца и смарт-часы.

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Королева Рания

Между тем король Иордании был в классическом костюме со светлой рубашкой и галстуком.

"Их величества король Абдалла II и королева Рания Аль Абдалла принимают сегодня лучших соискателей образования во дворце Аль-Хусейния #Jordan", — отметили на официальной странице королевской семьи Иордании.

Королева Рания и король Абдалла II

Напомним, королева Иордании посетила деревню в вышитом платье.

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