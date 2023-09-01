Королева Иордании Рания показала идеальный кэжуал-образ на осень 2023 (фото)

Жена иорданского короля Абдаллы II отпраздновала 53-й день рождения.

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Королева Иордании Рания продемонстрировала идеальный кэжуал-образ на осень 2023 года. Снимками монаршая персона делится в своем Instagram с более чем 10 млн подписчиков.

31 августа 2023 года жена короля Абдаллы II отпраздновала 53-й день рождения. Этот день Рания провела в кругу родных — мужа, сына Хусейна и невестки Раджвы.

"Спасибо своим счастливым звездочкам за каждого из вас! Ваше Величество, моя семья и все замечательные иорданцы, вы заставили меня чувствовать себя действительно особенной", — отметила именинница.

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Королевская семья Иордании

Для празднования королева Иордании выбрала стильный кэжуал образ: светлые джинсы Кhаіtе с металлическими вставками сбоку, белый топ и укороченный жакет Off-White, голубую сумку-мессенджер 3.1 Phillip Lim и серьги с жемчугом и бриллиантами от Элиз Дрей. Волосы монаршей особы традиционно были распущены.

Тем временем 29-летняя принцесса Раджва, которая вышла замуж за кронпринца Хусейна в июне 2023 года, выбрала для семейного события песочный комбинезон от Zara.

Королева Рания и принцесса Раджва Фото: Queen Rania Al Abdullah

Старший сын королевской четы, кронпринц Хусейн, присоединился к поздравлениям матери, опубликовав снимок с именинницей и своей женой.

"Пусть Бог всегда благословляет и оберегает тебя, дорогая мамочка. Поздравляю тебя с днем рождения!" — отметил будущий король Иордании.

Королевская семья Иордании

Напомним, королева Рания в элегантном платье посетила выпускной вечер в Аммане.

Также Фокус писал о появлении королевы Иордании в вышитом платье.