Королева Йорданії Ранія показала ідеальний кежуал-образ на осінь 2023 (фото)

Дружина йорданського короля Абдалли ІІ відсвяткувала 53-й день народження.

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Королева Йорданії Ранія продемонструвала ідеальний кежуал-образ на осінь 2023 року. Знімками монарша персона ділиться у своєму Instagram з понад 10 млн підписників.

31 серпня 2023 дружина короля Абдалли ІІ відсвяткувала 53-й день народження. Цей день Ранія провела в колі рідних — чоловіка, сина Хусейна та невістки Раджви.

"Дякую своїм щасливим зірочкам за кожного з вас! Ваша Величність, моя сім'я та всі чудові йорданці, ви змусили мене почуватися справді особливою", — зазначила іменинниця.

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Королівська родина Йорданії

Для святкування королева Йорданії обрала стильний кежуал образ: світлі джинси Кhaite з металічними вставками збоку, білий топ та вкорочений жакет Off-White, блакитну сумку-месенджер 3.1 Phillip Lim та сережки з перлинами та діамантами від Еліз Дрей. Волосся монаршої персони традиційно було розпущене.

Тим часом 29-річна принцеса Раджва, яка одружилася з кронпринцом Хусейном у червні 2023, обрала для сімейної події пісочний комбінезон від Zara.

Королева Ранія та принцеса Раджва Фото: Queen Rania Al Abdullah

Старший син королівського подружжя, кронпринц Хусейн, приєднався до привітань матері, опублікувавши знімок з іменинницею та своєю дружиною.

"Нехай Бог завжди благословляє і оберігає тебе, дорога матусю. Вітаю тебе з днем народження!" — зазначив майбутній король Йорданії.

Королівська родина Йорданії

Нагадаємо, королева Ранія в елегантній сукні відвідала випускний вечір в Аммані.

Також Фокус писав про появу королеви Йорданії у вишитій сукні.