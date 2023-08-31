Королева Ранія зʼявилася у вишитій сукні (фото)

Монарша персона відвідала село, де поспілкувалася з місцевими жінками.

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Королева Йорданії Ранія зʼявилася на публіці у вишитій сукні. Знімками монарша персона ділиться у своєму Instagram з понад 10 млн підписників.

Дружина короля Абдалли ІІ відвідала село Хавар, де поспілкувалася з місцевими жінками. Для появи Ранія обрала білу вишиту сукню з довгими рукавами, яку прикрашали фіолетові квіти та тонкий ремінь. Волосся королеви Йорданії було розпущене, а до образу вона додала лаконічні сережки, каблучки та смарт-годинник.

"Приємно провести день з вами! Дякую Um Mohammad та всім жінкам, яких я зустріла сьогодні на кухні Firyal Kofahi в селі Хавар — це неймовірний приклад жінок, які піднімають одна одну!" — прокоментувала свій візит королівська особа.

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Королева Ранія

"Насолоджувалася кожною хвилиною мого сьогоднішнього візиту в Ірбід", — додала під відео дружина йорданського короля, показавши, як готувала з місцевими жінками.

Королева Ранія

Нагадаємо, королева Йорданії показала рідкісний сімейний знімок з чоловіком, сином та невісткою.

Також Фокус писав про total-black образ королеви Ранії.