Королева Рания появилась в вышитом платье (фото)

Монаршая персона посетила деревню, где пообщалась с местными женщинами.

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Королева Иордании Рания появилась на публике в вышитом платье. Снимками монаршая персона делится в своем Instagram с более чем 10 млн подписчиков.

Жена короля Абдаллы II посетила деревню Хавар, где пообщалась с местными женщинами. Для появления Рания выбрала белое вышитое платье с длинными рукавами, которое украшали фиолетовые цветы и тонкий ремень. Волосы королевы Иордании были распущены, а к образу она добавила лаконичные серьги, кольца и смарт-часы.

"Приятно провести день с вами! Спасибо Um Mohammad и всем женщинам, которых я встретила сегодня на кухне Firyal Kofahi в деревне Хавар — это невероятный пример женщин, которые поднимают друг друга!" — прокомментировала свой визит королевская особа.

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Королева Рания

"Наслаждалась каждой минутой моего сегодняшнего визита в Ирбид", — добавила под видео жена иорданского короля, показав, как готовила с местными женщинами.

Королева Рания

Напомним, королева Иордании показала редкий семейный снимок с мужем, сыном и невесткой.

Также Фокус писал о total-black образе королевы Рании.