Приянка Чопра в полупрозрачном платье посетила шоу Victoria's Secret (фото)

Жена Ника Джонаса продемонстрировала фигуру в платье, через которое было видно ее нижнее белье.

41-летняя индийская актриса Приянка Чопра появилась на публике в полупрозрачном платье. Об этом пишет Daily Mail.

Жена Ника Джонаса посетила шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке.

После четырехлетнего перерыва подиум Victoria's Secret возвращается в форме "единственного в своем роде шоу", которое одновременно является документальным фильмом и "зрелищным модным событием".

И ангелы Victoria's Secret, и голливудские звезды присутствовали, чтобы отпраздновать обновленное шоу, которое будет транслироваться на Amazon Prime с 26 сентября 2023 года.

41-летняя Приянка привлекла внимание в Manhattan Center в полупрозрачном блестящем черном платье с поясом, через которое было видно ее нижнее белье.

Мисс мира 2000 года позировала в черных туфлях на платформе. Завершая свой вечерний образ, Чопра уложила темные длинные волосы локонами.

Приянка Чопра Фото: Getty Images

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Приянка Чопра Фото: Getty Images

В частности, бывшая звезда Болливуда сделала легкий макияж.

Супруга актрисы, американского музыканта Ника Джонаса, в этот вечер рядом с ней не заметили.

Приянка Чопра Фото: Getty Images

Напомним, Приянка Чопра приобрела топ украинского бренда.

Также Фокус писал о свежих снимках годовалой дочери Приянки Чопры и Ника Джонаса.