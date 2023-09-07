Приянка Чопра в полупрозрачном платье посетила шоу Victoria's Secret (фото)
Жена Ника Джонаса продемонстрировала фигуру в платье, через которое было видно ее нижнее белье.
41-летняя индийская актриса Приянка Чопра появилась на публике в полупрозрачном платье. Об этом пишет Daily Mail.
Жена Ника Джонаса посетила шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке.
После четырехлетнего перерыва подиум Victoria's Secret возвращается в форме "единственного в своем роде шоу", которое одновременно является документальным фильмом и "зрелищным модным событием".
И ангелы Victoria's Secret, и голливудские звезды присутствовали, чтобы отпраздновать обновленное шоу, которое будет транслироваться на Amazon Prime с 26 сентября 2023 года.Важно
41-летняя Приянка привлекла внимание в Manhattan Center в полупрозрачном блестящем черном платье с поясом, через которое было видно ее нижнее белье.
Мисс мира 2000 года позировала в черных туфлях на платформе. Завершая свой вечерний образ, Чопра уложила темные длинные волосы локонами.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
В частности, бывшая звезда Болливуда сделала легкий макияж.
Супруга актрисы, американского музыканта Ника Джонаса, в этот вечер рядом с ней не заметили.
Напомним, Приянка Чопра приобрела топ украинского бренда.
Также Фокус писал о свежих снимках годовалой дочери Приянки Чопры и Ника Джонаса.