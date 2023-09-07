Пріянка Чопра в напівпрозорій сукні відвідала шоу Victoria's Secret (фото)
Дружина Ніка Джонаса продемонструвала фігуру в сукні, через яку було видно її спідню білизну.
41-річна індійська акторка Пріянка Чопра зʼявилася на публіці в напівпрозорій сукні. Про це пише Daily Mail.
Дружина Ніка Джонаса відвідала шоу Victoria's Secret у Нью-Йорку.
Після чотирирічної перерви подіум Victoria's Secret повертається у формі "єдиного в своєму роді шоу", яке одночасно є документальним фільмом і "видовищною модною подією".
І ангелии Victoria's Secret, і голлівудські зірки були присутні, щоб відсвяткувати оновлене шоу, яке транслюватиметься на Amazon Prime з 26 вересня 2023.Важливо
41-річна Пріянка привернула увагу в Manhattan Center у напівпрозорій блискучій чорній сукні з поясом, через яку було видно її спідню білизну.
Міс світу 2000 року позувала в чорних туфлях на платформі. Завершуючи свій вечірній образ, Чопра уклала темне довге волосся локонами.
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Зокрема колишня зірка Боллівуду зробила легкий макіяж.
Чоловіка акторки, американського музиканта Ніка Джонаса, цього вечора поруч з нею не помітили.
Нагадаємо, Пріянка Чопра придбала топ українського бренду.
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