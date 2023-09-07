Кайли Дженнер сходила на концерт с сумочкой из чистого серебра

Кайли Дженнер продемонстрировала на концерте Бейонсе редкую серебряную мини-сумку Hermes стоимостью 60 тысяч долларов.

Кайли Дженнер на днях произвела фурор, когда целовалась с Тимоти Шаламе на концерте Бейонсе. Но особого внимания заслуживает и ее оригинальный аксессуар: сумка из чистого серебра. Об этом пишет Daily Mail.

26-летняя звезда реалити-шоу постаралась соответствовать серебристому дресс-коду, который был принят на последнем концерте Бейонсе. Она дополнила свое мини-платье без бретелек небольшой серебряной сумочкой, которая стоит около 60 тысяч долларов.

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Кайли Дженнер на концерте Бейонсе

На звездном концерте по случаю дня рождения Бейонсе она была замечена с редкой серебряной сумкой Hermès Mini Kelly 15 из стерлингового серебра.

В сумочке 1990-х годов также имеется ремешок, полностью выполненный в фирменном дизайне люксового бренда Chaîne D'Ancre, который часто встречается в их браслетах.

В прошлом сумочка, которая считается "шедевром" и входит в "пятерку самых особенных сумок в мире", продавалась на аукционе по относительно низкой цене примерно за 50 тысяч долларов.

Серебряная сумка Hermès Mini Kelly Фото: Соцсети

Но сумочка не была главной новостью. Основательница Kylie Cosmetics также подтвердила свой роман с 27-летним Тимоти Шаламе , когда они обменялись несколькими поцелуями на концерте.

Кайли и ее новый кавалер впервые появились на публике как пара.

Впервые Кайли и Тимоти заподозрили в романе в апреле этого года. Считается, что у Дженнер и Шаламе завязался роман после посещения показа мод Жана-Поля Готье в конце января.

В последние месяцы пара была замечена на свиданиях в особняке Шаламе в Беверли-Хиллз.

Ранее Кайли Дженнер была в длительных отношениях с рэпером Трэвисом Скоттом.

Пара начала встречаться в 2017 году, несколько раз расставалась и сходилась вновь, но окончательно рассталась в конце 2022 года.

У бывшей пары двое детей — пятилетняя дочь Сторми и 19-месячный сын Эйр.

Напомним, ранее ходили слухи о расставании Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе в начале августа 2023 года.