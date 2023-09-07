Сын Виктории Бекхэм сделал тату в ее честь (фото)

Круз вспомнил, как его звездную маму называли во время музыкальной карьеры.

18-летний Круз Бекхэм сделал новое тату в честь своей мамы, Виктории Бекхэм, и ее музыкальной карьеры. Об этом сообщил тату-мастер звездного наследника в Instagram.

Лондонский тату-мастер Пабло из London Social Club поделился изображением своей работы, написав: "Шикарный @cruzbeckham 💫 Я думаю, что мы все чувствуем здесь атмосферу, не так ли? Спасибо за доверие".

На снимке на правой руке Круза видно слово "Posh", написанное элегантным шрифтом на локте.

Как известно, Виктория Бекхэм во время карьеры в группе Spice Girls называлась именно Posh Spice.

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Новая татуировка Круза Бекхэма

Пабло, который ранее работал с Крузом, а также его 21-летним братом Ромео и Лиамом Пейном, также поделился видео, на котором он создает дизайн, и кадром, на котором младший сын Бекхэма смотрит в камеру после создания нового тату.

Бруклин Бекхэм Фото: Instagram brooklynbeckham

Бекхэмы славятся особой любовью к татуировкам: старший брат Круза, 24-летний Бруклин, имеет как минимум 70 рисунков, посвященных жене Николе Пельтц. Дэвид Бекхэм также покрыт татуировками. Между тем, Виктория, наоборот, сводила рисунки, посвященные мужу, спровоцировав слухи о разводе. Впрочем, впоследствии певица объяснила, что ей просто они надоели.

Напомним, Виктория Бекхэм публично поздравила сына Ромео с 21-м днем рождения.

Также Фокус писал о музыкальном таланте Круза Бекхэма.