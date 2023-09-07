Сохранить молодость: 5 продуктов, которых следует избегать, чтобы замедлить старение

То, насколько быстро вы постареете, зависит не только от генетики, но и от образа жизни, включая ваше питание. Существует ряд продуктов, которые ускоряют процесс старения кожи.

Заметили на лице морщинки смеха, а вам всего 20? По всей видимости ваш рацион питания оставляет желать лучшего и, возможно, виноваты определенные продукты. Доктор Сомнатх Гупта, врач-консультант и диабетолог говорит, что на старение кожи могут влиять два основных фактора — генетические факторы и факторы окружающей среды. Об этом пишет The Indian Express.

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"Факторы окружающей среды включают диету, сон, стресс и активность. Хотя не существует какого-то одного продукта, который напрямую вызывает старение кожи, некоторые диетические предпочтения могут способствовать преждевременному старению из-за их воздействия на общее состояние здоровья и кожи", — пояснил Гупта.

Продукты с высоким содержанием сахара

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Чрезмерное потребление сахара может привести к процессу, называемому гликированием, при котором молекулы сахара связываются с волокнами коллагена и эластина в коже, делая их жесткими и менее гибкими. "Это может привести к появлению морщин и провисанию кожи", — объяснил доктор Гупта.

Обработанные и жареные продукты

Эти продукты часто содержат вредные жиры и высокий уровень натрия, что может привести к воспалению в организме. Хроническое воспаление может ускорить старение кожи, разрушая коллаген и эластин.

По словам доктора дерматологии и косметологии Криту Бхандари, обработанное мясо, такое как бекон и колбасы, содержит конечные продукты гликирования (AGE), которые могут ускорить старение кожи, повреждая коллаген и эластин.

Алкоголь

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Чрезмерное употребление алкоголя может привести к обезвоживанию кожи, что в свою очередь, вызывает сухость и появление заломов. "Он также может расширять кровеносные сосуды, вызывая покраснения, которые со временем могут стать постоянными", — сказал доктор Гупта.

Трансжиры

Продукты, богатые этими вредными жирами, могут способствовать воспалению и повреждать естественный барьер кожи, делая ее более восприимчивой к факторам окружающей среды, таким как УФ-излучение. "Трансжиры, содержащиеся в жареных и обработанных продуктах, могут вызывать воспаление и, следовательно, окислительный стресс", — сказал доктор Бхандари.

Кофеин

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По словам доктора Гупты, умеренное потребление кофеина, как правило, безопасно, но чрезмерное его потребление может привести к обезвоживанию, что сделает кожу тусклой, сухой и ускорит появление признаков преждевременного старения.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту