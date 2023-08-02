Топ-12 антивозрастных продуктов, которые сохранят молодость кожи

Поверните время вспять, употребляя продукты, богатые питательными веществами и антиоксидантами. Эти 12 продуктов помогут надолго сохранить молодость вашей кожи.

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Наше питание тесно связано со здоровьем кожи и играет решающую роль в замедлении признаков старения. И всегда лучше начинать пораньше и насыщать свой рацион лучшими антивозрастными продуктами. Употребление радуги (пища ярких цветов) обеспечивает ваш организм необходимыми питательными веществами, витаминами, полезными жирами и антиоксидантами для борьбы со свободными радикалами. И когда вы здоровы изнутри, это проявляется на вашей коже. Таким образом, помимо добавления в ваш уход за кожей антивозрастных косметических средств, включите в свой рацион эти 12 продуктов, чтобы сохранить молодость кожи. Об этом пишет Stylecraze.

Свежая и здоровая пища содержит витамины, питательные вещества и антиоксиданты, которые поддерживают активность ваших клеток и предотвращают любые возрастные заболевания. Эти питательные вещества борются с вредными свободными радикалами, которые повреждают кожу, тем самым резко уменьшая признаки старения. Вы найдете все эти антивозрастные питательные вещества и витамины в определенных продуктах питания. Вот список лучших продуктов для молодой кожи.

Черника

Фото: Pixabay

Черника богата флавоноидами, такими как мирицетин, кверцетин и кемпферол, а также витаминами С и К и другими питательными веществами, которые обладают омолаживающим эффектом и предотвращают повреждение клеток.

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Авокадо

Фото: Pixabay

Авокадо — один из антивозрастных продуктов, который обладает огромной пользой для здоровья. Он богат калием, витаминами А, С, Е и К и антиоксидантами, которые борются с последствиями старения. Кроме того, это полезно для общего состояния здоровья.

Вы можете размять авокадо и использовать его в качестве намазки для тостов или просто нарезать его и добавить в салат.

Гранаты

Рубиново-красные семена граната содержат важные соединения, такие как витамины C, D, E и K, а также селен, магний и белки. Все эти соединения обладают омолаживающим эффектом и помогают вашему организму бороться с болезнями и признаками старения.

Добавляйте гранат в свои коктейли и салаты для дополнительного хруста или ешьте его просто так.

Арбуз

Фото: Pexels

Арбуз не только дает возможность освежиться в жаркие и влажные дни, но и защищает кожу от преждевременного старения. Этот фрукт богат витаминами С, Е и К, селеном, кальцием, марганцем, калием, белком и углеводами.

Есть много способов употребления этого летнего фрукта, но вы можете просто нарезать его ломтиками и съесть.

Помидоры

Фото: Pexels

Помидоры содержат ликопин. Это каротиноид — противораковый фитонутриент, антиоксидант, который снижает риск инфаркта и инсульта, улучшает эластичность сосудов и защищает их от свободных радикалов. Более того, кожура помидора оказывает противовоспалительное действие на кожу человека, а содержащиеся в плодах флавоноиды замедляют старение.

Красная капуста

По сравнению с обычной, краснокочанная капуста содержит больше лютеина, бета-каротина и антиоксидантов. Это не только поддерживает здоровье вашего организма, но и замедляет процесс старения.

Клубника

Фото: Pixabay

Эти сочные красные ягоды являются источником незаменимых микроэлементов. Они насыщены фенольными соединениями, обладающими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они повышают клеточный метаболизм, предотвращая окислительный стресс и замедляя процесс старения.

Кто не любит клубнику! Клубнику можно добавлять в салаты, смузи, тарталетки и начинки для тортов — выбирайте на свой вкус.

Шпинат

Фото: Jacqueline Рowell/Pexels

Шпинат является отличным источником витамина А (содержит каротиноиды), витамина С (способствует здоровью кожи), фолиевой кислоты (улучшает работу клеток) и железа (укрепляет ткани организма). Он также богат антиоксидантами, которые помогают коже выглядеть моложе.

Обжарьте листья шпината с оливковым маслом и небольшим количеством чеснока или с небольшим количеством нежирного сливочного сыра.

Огурец

Фото: Getty

Огурец содержит 96% воды и богат антиоксидантами, которые уменьшают окислительный стресс в организме. Он также содержит дубильные вещества и флавоноиды, которые блокируют вредные свободные радикалы.

Чеснок

Фото: Pixabay

Исследование показывает, что чеснок обладает антиоксидантными, антибактериальными и дезинтоксикационными свойствами, которые сохраняют молодость и замедляют старение кожи.

Лучше всего употреблять чеснок в сыром виде, но и если добавить его во время приготовления, он придаст блюду острый и пряный вкус.

Оливковое масло

Фото: Freepik

Оливковое масло первого холодного отжима содержит олеиновую кислоту, которая снижает действие С-реактивного белка. С-реактивный белок связан с возрастными проблемами и ухудшением процесса регенерации клеток в организме. Такой эффект оливкового масла помогает дольше оставаться молодым и здоровым.

Смешайте оливковое масло с заправкой для салата, добавляйте в маринады и соусы.

Грецкий орех

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Высокий уровень воспаления в организме ускоряет процесс старения. Грецкий орех содержит гамма-токоферолы (особая форма витамина Е), которые оказывают противовоспалительное действие на организм. Он также предотвращает повреждение клеток, вызванное воздействием ультрафиолетовых лучей.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.