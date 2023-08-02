Топ 12 антивікових продуктів, які збережуть молодість шкіри

Поверніть час назад, вживаючи продукти, багаті поживними речовинами та антиоксидантами. Ці 12 продуктів допоможуть надовго зберегти молодість вашої шкіри.

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Наше харчування тісно пов'язане зі здоров'ям шкіри та відіграє вирішальну роль у уповільненні ознак старіння. І завжди краще починати раніше й насичувати свій раціон найкращими антивіковими продуктами. Вживання веселки (їжа яскравих кольорів) забезпечує ваш організм необхідними поживними речовинами, вітамінами, корисними жирами та антиоксидантами для боротьби з вільними радикалами. І коли ви здорові зсередини, це проявляється і на вашій шкірі. Таким чином, крім антивікових косметичних засобів, додайте до свого раціону ці 12 продуктів, щоб зберегти молодість шкіри. Про це пише Stylecraze.

Свіжа і здорова їжа містить вітаміни, поживні речовини та антиоксиданти, які підтримують активність ваших клітин і запобігають будь-яким віковим захворюванням. Ці поживні речовини борються зі шкідливими вільними радикалами, які пошкоджують шкіру, тим самим різко зменшуючи ознаки старіння. Ви знайдете всі ці антивікові поживні речовини та вітаміни в певних продуктах харчування. Ось список найкращих продуктів для молодості шкіри.

Чорниця

Фото: Pixabay

Чорниці багаті на флавоноїди, такі як мірицетин, кверцетин і кемпферол, а також вітамінами С і К та іншими поживними речовинами, що володіють ефектом омолодження й запобігають пошкодженню клітин.

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Авокадо

Фото: Pixabay

Авокадо — один з антивікових продуктів, який має величезну користь для здоров'я. Він багатий калієм, вітамінами А, С, Е і К та антиоксидантами, які борються з наслідками старіння. Крім того, це корисно для загального стану здоров'я.

Ви можете розім'яти авокадо і використовувати його як намазку для тостів або просто нарізати його й додати в салат.

Гранати

Рубіново-червоне насіння граната містить важливі сполуки, такі як вітаміни C, D, E і K, а також селен, магній та білки. Усі ці сполуки мають омолоджувальний ефект і допомагають вашому організму боротися з хворобами та ознаками старіння.

Додавайте гранат у свої коктейлі та салати для додаткового хрускоту або їжте його просто так.

Кавун

Фото: Pexels

Кавун не тільки дає можливість освіжитися в спекотні та вологі дні, а й захищає шкіру від передчасного старіння. Цей фрукт багатий на вітаміни С, Е і К, селеном, кальцієм, марганцем, калієм, білком і вуглеводами.

Є багато способів вживання цього літнього фрукта, але ви можете просто нарізати його скибочками і з'їсти.

Помідори

Фото: Pexels

Помідори містять лікопін. Це каротиноїд — протираковий фітонутрієнт, антиоксидант, який знижує ризик інфаркту та інсульту, покращує еластичність судин та захищає їх від вільних радикалів. Ба більше, шкірка помідора чинить протизапальну дію на шкіру людини, а флавоноїди, що містяться в плодах, уповільнюють старіння.

Червона капуста

Порівняно зі звичайною, червонокачанна капуста містить більше лютеїну, бета-каротину та антиоксидантів. Це не тільки підтримує здоров'я вашого організму, а й уповільнює процес старіння.

Полуниця

Фото: Pixabay

Ці соковиті червоні ягоди є джерелом незамінних мікроелементів. Вони насичені фенольними сполуками, що мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Вони підвищують клітинний метаболізм, запобігаючи окислювальному стресу й сповільнюючи процес старіння.

Хто не любить полуницю! Полуницю можна додавати в салати, смузі, тарталетки та начинки для тортів — обирайте на свій смак.

Шпинат

Фото: Jacqueline Рowell/Pexels

Шпинат є чудовим джерелом вітаміну А (містить каротиноїди), вітаміну С (сприяє здоров'ю шкіри), фолієвої кислоти (покращує роботу клітин) й заліза (зміцнює тканини організму). Він також багатий на антиоксиданти, які допомагають шкірі виглядати молодшою.

Обсмажте листя шпинату з оливковою олією та невеликою кількістю часнику або з невеликою кількістю нежирного вершкового сиру.

Огірок

Фото: Getty

Огірок містить 96% води і багатий на антиоксиданти, які зменшують окислювальний стрес в організмі. Він також містить дубильні речовини та флавоноїди, які блокують шкідливі вільні радикали.

Часник

Фото: Pixabay

Дослідження показує, що часник має антиоксидантні, антибактеріальні та дезінтоксикаційні властивості, які зберігають молодість і уповільнюють старіння шкіри.

Найкраще вживати часник у сирому вигляді, але якщо додати його під час приготування, він надасть страві гострого й пряного смаку.

Оливкова олія

Фото: Freepik

Оливкова олія першого холодного віджиму містить олеїнову кислоту, яка знижує дію С-реактивного білка. С-реактивний білок пов'язаний з віковими проблемами і погіршенням процесу регенерації клітин в організмі. Такий ефект оливкової олії допомагає довше залишатися молодим і здоровим.

Змішайте оливкову олію із заправкою для салату, додавайте в маринади та соуси.

Волоський горіх

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Високий рівень запалення в організмі прискорює процес старіння. Волоський горіх містить гамма-токофероли (особлива форма вітаміну Е), які чинять протизапальну дію на організм. Він також запобігає пошкодженню клітин, спричиненому впливом ультрафіолетових променів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.