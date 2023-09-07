Чувствовала себя в ловушке: названа еще одна причина развода Софи Тернер и Джо Джонаса

Друзья актрисы говорят, что она жалеет о том, что слишком рано вышла замуж и родила детей.

27-летняя Софи Тернер, звезда сериала "Игра престолов", чувствовала себя "пойманной в ловушку своего брака с Джо Джонасом" и хочет вновь пережить свою молодость. Тогда как Джо хочет спокойной жизни. Поэтому она и хочет развестись, об это рассказали друзья актрисы, пишет Daily Mail.

По словам инсайдеров, Софи Тернер сожалела, о том, что "упустила" свои молодые, беззаботные годы, а вместо этого вышла замуж и родила детей.

Фото: Getty Images

34-летний Джо официально подал на развод с 27-летней женой Софи после четырех лет брака, имея документы, подтверждающие, что их отношения "безвозвратно разорваны".

Друг Софи, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что у пары начались проблемы в прошлое Рождество и что она рассталась с Джо в начале этого лета, проведя последующие месяцы на вечеринках со школьными друзьями в Великобритании или на отдыхе с ними в Европе.

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Getty Images

Актриса выглядела в приподнятом настроении, развлекаясь всю ночь напролет в аркадном баре Dropshot Digbeth в Бирмингеме, где она снимала свой предстоящий сериал ITV "Джоан".

Считается, что это была вечеринка по случаю завершения сериала, над которым Софи работала в Британии с мая. И актриса выглядела очень счастливой, наслаждаясь коктейлями за 6,50 фунтов.

Пытаясь спасти брак, Джо летом приехал в Великобританию с двумя детьми и провел время в Уорикшире, где выросла Софи.

Но, не сумев преодолеть разногласия, он вернулся в США со своими детьми, которые жили с ним после раскола.

Подруга рассказала: "Софи кажется, что она только сейчас осознает, какова на самом деле ее жизнь и реальность. Она прославилась в очень молодом возрасте, затем вышла замуж и родила детей в молодом возрасте. У нее просто не было периода беззаботной юности, вечеринок с друзьями и всего подобного".

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: joejonas

"Она чувствует, что ее жизнь остановилась после "Игры престолов". С тех пор как появились дети, она чувствует себя в ловушке. Она единственный человек в ее дружной компании, кто уже замужем и имеет двоих детей", — продолжила подруга Софи.

По ее словам, теперь Софи хочет наверстать упущенное в молодости время. А Джо уже хочет уюта домашнего очага, так что стремление его жены пожить для себя он не разделяет.

К тому же он хочет еще одного ребенка, а Софи Тернер категорически против этого.

В среду Джо и Софи подтвердили, что собираются развестись, опубликовав совместное заявление, в котором они сообщили, что это "единогласное решение".

В заявлении, опубликованном в Instagram Софи, говорится: "После четырех прекрасных лет брака мы пришли к обоюдному согласию расторгнуть наш брак полюбовно. Существует много предположений о том, почему, но на самом деле это единогласное решение, и мы искренне надеемся, что все будут уважать наши пожелания о конфиденциальности для нас и наших детей".

Ранее таблоиды называли еще одну вероятную причину развода Софи Тернер и Джо Джонаса. Софи хочет вернуться в Великобританию, а ее муж не собирается покидать США.