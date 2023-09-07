Бритни Спирс станцевала в баре (видео)

Артистка остановилась в Мексике, однако она направляется в Италию.

41-летняя американская певица Бритни Спирс станцевала в баре и едва не "потеряла" свое платье. Об этом пишет Page Six.

Платье артистки сползло на груди во время танцев в заведении в Кабо-Сан-Лукас, Мексика.

На видео, которое распространяют в сети, можно увидеть, как певица танцует, когда один из рукавов ее красного платья упал и почти обнажил ее грудь.

Спирс, которую сопровождали ее телохранитель и подруга, казалось, курьез не обеспокоил, и она продолжала дальше танцевать. Через несколько секунд она поправила платье, чтобы прикрыть себя.

Бритни Спирс

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Для выхода в свет она дополнила образ солнцезащитными очками в белой оправе и колье-чокером, уложив волосы в беспорядочный пучок.

После того, как видео появилось в сети, 41-летняя певица написала в Instagram, чтобы сказать, что она "чертовски смущена" обнародованными кадрами.

Она объяснила, что услышала музыку, проезжая мимо, и "зашла, как олень в свете фар".

"Я понятия не имела, что меня записывают со всех сторон!!! Я всего лишь человек и я не знаю, что происходит с моими волосами, но я сделала пит-стоп в Мексике!!! Я направляюсь в Италию 🇮🇹 сейчас, чтобы пробовать свои любимые спагетти и мясные шарики", — написала звезда сцены.

Бритни Спирс

Напомним, Бритни Спирс вскоре перестанет платить алименты бывшему мужу за старшего сына.

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